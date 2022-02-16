Астрономи оприлюднили звіт про пошук розумних позаземних цивілізацій

Міжнародна команда астрономів на чолі зі спеціалістами австралійського державного об’єднання наукових та прикладних досліджень CSIRO представила звіт про результати пошуку позаземного розуму у Чумацькому Шляху. Підсумки виявились очікуваними – дослідники не знайшли ознак існування інших цивілізацій.





Наукова стаття під назвою “Пошук техносигнатур у напрямку галактичного центру на частоті 150 МГц” опублікована на сайті препринтів arxiv.org, а коротко про дослідження розповідає Phys.org.

Цей звіт став уже четвертим у серії подібних спостережень. У кожному з них астрономи вели пошук ознак діяльності розумних цивілізацій у спектрі низькочастотних радіохвиль. Для аналізу використовувалися дані масиву Murchison Widefield Array (MWA) Австралії. Провідним автором нового дослідження стала Чено Тремблі з CSIRO.

Автори статті пишуть, що семигодинні спостереження велися протягом двох ночей за допомогою антен MWA. На цей раз пошук був зосереджений на центрі нашої галактики, де розташована надмасивна чорна діра Стрілець А*. Астрономи зосередили свою увагу на пошуку техносигнатур у 144 планетарних системах.

Пояснимо, що теоретично техносигнатури – це будь-які технічні свідчення діяльності розумної цивілізації. У широкому сенсі це будь-які свідчення ефектів, які можуть виникнути тільки в результаті використання технології.

В інших дослідженнях пошуки життя зазвичай сфокусовані на біосигнатурах, тобто пошуку молекул або ізотопів, які вказують на можливу присутність життя. На відміну від біосигнатур, техносигнатури можуть засвідчити ознаки існування розвиненої цивілізації.

Втім, поки що таких доказів у вчених немає. Спостереження за допомогою MWA було проведено на частоті 150 МГц. Астрономи сподівалися, що зможуть зафіксувати сигнали передавачів на цій довжині радіохвиль. Проте результатом стала цілковита тиша – жодних слідів позаземного розуму дослідники не знайшли.

У своїй роботі вони пояснюють, чому вибір ліг на центр Чумацького Шляху. Зроблено це було виключно задля економії зусиль, оскільки у центрі нашої галактики зосереджена найбільша кількість зірок, навколо яких обертається величезна кількість планет. Деякі за своїми характеристиками нагадують Землю.

Відсутність очікуваного результату автори роботи також визнали непоганим результатом. На їх думку, мережу пошуку позаземного розуму слід розкинути ще ширше. Дослідження також показало, що велика кількість планет у відносно малому космічному просторі зовсім не підвищує шанси на пошуки життя, а можливо навіть зменшує їх.

“Висока щільність зірок у межах галактики означає, що катаклізми, такі як вибухи наднових та магнітарні спалахи, з більшою ймовірністю впливають на екзопланети, потенційно знищуючи будь-яке життя на їхній поверхні”, – пишуть автори роботи.

Зазначимо, що проведене дослідження хоч і було націлене на вивчення конкретно вибраних 144-х планетарних систем, але воно також включало ширший “сліпий пошук”. Останній охопив понад три мільйони зірок, які розташовані поблизу галактичного центру. “Вірогідних техносигнатур не виявлено”, – випливає зі звіту.

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