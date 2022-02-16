Softnews

Названі повідомлення, на які не можна відповідати у Viber та WhatsApp

16.02.2022
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Viber

Шахраї, які атакують користувачів в Viber та WhatsApp, обрали нову тактику: вони видають себе за близьких людей або друзів, які нібито опинилися у надзвичайній ситуації.


Як пише The Sun, зловмисники попередньо збирають дані про жертву, після чого починають надсилати їй повідомлення з проханням якнайшвидше надати фінансову допомогу.

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“Злочинці грають на емоціях, вдаючи, що людині терміново потрібні гроші”, – зазначає видання.

Опитані експерти наполегливо радять відхиляти або ігнорувати будь-які подібні запити від невідомих людей, навіть якщо вони представляються друзями або родичами. Натомість потрібно зв’язатися з людиною за допомогою альтернативних засобів, щоб вона підтвердила, що її прохання про допомогу не є фейковим.

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16.02.2022
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