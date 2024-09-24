Після оновлення до iOS 18 деякі айфони перестають реагувати на свайпи

Деякі користувачі iPhone, які оновилися до iOS 18, повідомляють про періодичні проблеми з реакцією сенсорного екрана. Іноді смартфони не відгукуються на натискання і свайпи.

Проблема зачіпає різні моделі, включно з новою серією iPhone 16, а також старі пристрої, починаючи з iPhone 14. Користувачі на Reddit вже накидають скарги про проблеми з сенсорами в смартфонах Apple. Найчастіше перестають працювати області ближче до краю екрана. Така поведінка особливо помітна під час взаємодії з віртуальною клавіатурою.

Найімовірніше, Apple усуне цю проблему в найближчому оновленні iOS, але компанія поки що не прокоментувала це питання.