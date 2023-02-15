Повістки та військовий квиток онлайн: бути чи не бути новим військовим сервісам у «Дія»

У додатку «Дія» найближчим часом не будуть впроваджувати сервіс із відправки повісток. Не мають наміру в Мінцифри й створювати цифрові військові квитки для військовозобов’язаних українців. При цьому у відомстві зараз активно обговорюють деякі нововведення «Дія», які значно спростять життя українським військовим, допомагаючи їм уникнути зайвих бюрократичних процедур.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, наразі існує чимало проблем у військовій сфері, які необхідно якнайскоріше вирішити. І питання впровадження механізму відправки повісток онлайн – далеко не найважливіше. Тож найближчим часом українцям не варто чекати таких сюрпризів у «Дія».

Натомість зараз Мінцфри спільно з Міноборони обговорюють зовсім іншу проблему, а саме створення цифрового посвідчення ветерана та відповідних сервісів для цієї категорії військових. Наприклад у відомстві збираються цифровізувати процедуру проходження військово-лікарської комісії для воїнів, що отримали поранення на полі бою.

Міністр Федоров зауважив, що зараз ВЛК для поранених військових – наче окремий вид покарання. Вони змушені стикатися із просто нелюдською бюрократією, виробляти безліч направлень та довідок, щоб врешті отримати заключення медиків про свою травму. «Хіба ж так можна поводитися з ветеранами?», – обурюється голова Мінцифри.

Саме тому першочерговим завданням у відомстві зараз вважають цифровізацію ВЛК, зокрема впровадження у військових госпіталях електронних медичних систем. Михайло Федоров розповів, що над цим напрямком зараз активно працюють кращі спеціалісти Мінцифри. За його очікуваннями на перші результати цієї роботи українці побачать вже за півроку.

Нагадаємо, що в «Дія» нещодавно запровадили новий сервіс, який дозволяє підрахувати суму мита на ввезення автомобіля. Користувачу лише потрібно ввести в додатку дані про авто і вже за кілька секунд від отримає точну суму, яку повинен буде заплатити під час перетину кордону.