YouTube для Android та iOS тепер можна легко підключити до телевізора

Команда відеосервісу YouTube оголосила про важливе оновлення, яке може бути дуже корисним для тих, у кого на телевізорі встановлено програму YouTube.





Раніше, щоб використовувати телефон для управління цією програмою, доводилося пройти через не найзручнішу процедуру. Тепер нова функція дозволяє легко підключити програму YouTube на телевізорі до програми YouTube на iPhone або смартфоні з Android.

Для цього потрібно запустити програму YouTube на телевізорі, потім відкрити програму YouTube на телефоні. Вони обидва повинні бути зареєстровані в одному обліковому записі. Потім користувач побачить спливаюче автоматичне запрошення, в якому потрібно просто натиснути кнопку «Підключитися». Як тільки ви це зробите, дві програми будуть пов’язані і почнуть синхронізуватися один з одною.

Користувач зможе використовувати клавіатуру свого телефону для пошуку контенту для перегляду або можна коментувати на своєму телефоні відео, яке запущено на телевізорі, перевіряти опис на телефоні, і так далі.