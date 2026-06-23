Нова версія драйверів AMD виявилася несумісною з Windows 10: як вирішити проблему

Компанія AMD випустила чергове масштабне оновлення фірмового програмного забезпечення та графічних драйверів AMD Software: Adrenalin Edition під номером 26.6.2. Проте реліз, який мав принести користувачам довгоочікувані ігрові покращення, обернувся серйозними технічними збоями для власників операційної системи Windows 10.

Суть проблеми та її прояви

Головним нововведенням версії 26.6.2 мала стати повна інтеграція та сумісність технології масштабування FSR 4.1 із відеокартами серії Radeon RX 7000. Проте після встановлення пакета на комп’ютери під керуванням Windows 10 користувачі масово стикаються з двома критичними помилками:

Помилка запуску ПЗ: Під час спроби відкрити утиліту AMD Software з’являється системне повідомлення про те, що поточна версія програми несумісна зі встановленим у системі графічним драйвером. Збій у Диспетчері пристроїв: У системному меню ОС у вкладці «Відеоадаптери» поруч із назвою відеокарти з’являється піктограма жовтого знака оклику, що свідчить про некоректну роботу пристрою або відсутність робочого драйвера.

Офіційна реакція AMD та тимчасове рішення

У компанії AMD оперативно відреагували на ситуацію та офіційно визнали наявність багу, зазначивши, що проблема зачіпає виключно власників графічних чипів архітектури RDNA 3 (серія Radeon RX 7000) на базі «десятки».

«Користувачі Windows 10 та програмного забезпечення AMD: Adrenalin Edition 26.6.2 можуть зіткнутися з проблемою, що впливає на роботу відеокарт AMD Radeon серії RX 7000. Наші інженери наразі вивчають цю проблему і випустять виправлення, щойно воно буде готове. Як тимчасове рішення користувачі можуть повернутися до версії AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.1», — повідомили в техпідтримці компанії.

Самостійно виправити помилку сумісності чи запустити ПЗ за допомогою якихось обхідних шляхів у новій версії не вдасться. Наразі єдиним дієвим методом повернути стабільну працездатність відеокарти є повне видалення проблемного пакета та відкат до попередньої стабільної версії драйвера 26.6.1. Інженери обіцяють випустити повноцінний патч найближчим часом.