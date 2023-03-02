TikTok вводить більш суворі правила для неповнолітніх користувачів, включаючи добове обмеження та батьківський контроль

TikTok, широко популярний додаток серед молодої аудиторії, критикували за те, що він викликає звикання, а також за кількість часу, який користувачі проводять на платформі. Однак розробники TikTok оголосили, що у наступному оновленні вони введуть деякі нові функції, які допоможуть вирішити ці проблеми.

Однією із ключових змін стане обмеження на кількість часу, який користувачі молодше 18 років можуть проводити в додатку, до 60 хвилин на день. Хоча цю опцію можна вимкнути в налаштуваннях, якщо підліток перевищить 100 хвилин, він отримає повідомлення із закликом обмежити використання програми.

Щоб забезпечити додатковий батьківський контроль, TikTok вводить більш строгі опції, які не можна обійти. Батьки можуть регулювати щоденний ліміт екранного часу, включаючи різні обмеження для різних днів тижня. Вони також зможуть отримати доступ до зведення часу, проведеного їх дитиною у додатку, включаючи кількість запусків та час, проведений на платформі протягом дня та ночі.

TikTok також дозволить батькам встановити розклад відключення повідомлень в облікових записах неповнолітніх. Повідомлення для 13-15-річних перестануть приходити після 21:00, а для 16-17-річних – після 22:00. Для запобігання пізньому засидженню TikTok ввів нагадування про сон, який пропонує користувачам вийти з програми після певного часу.

Нарешті, TikTok незабаром запропонує рішення, яке дозволяє батькам фільтрувати заборонені відео за хештегами або ключовими словами.

В цілому ці нові функції покликані забезпечити більший контроль для батьків і допомогти обмежити кількість часу, який юні користувачі проводять на платформі.