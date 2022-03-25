Росіяни почали масово покидати Instagram

Аналітична компанія Mediascope підрахувала динаміку російської аудиторії сервісу Instagram після його блокування в країні. Результат передбачуваний: відвідуваність платформи росіянами зменшилася в півтора рази, а час, що проводиться на ресурсі, — у три. Це свідчить про втрату аудиторії.





Блокування соцмережі в Росії розпочалося 14 березня. Всього за тиждень добове охоплення ресурсу скоротилося з 33% до 20% населення, а час, що проводився на платформі, зменшився втричі — з 33 до 11 хвилин. У Mediascope зазначили , що дані результати свідчать про втрату інтересу росіянами до Instagram. Аудиторія складається з відвідуваності та середнього часу, проведеного користувачами на платформі. Нерівномірне падіння показників пояснюється просто: люди за звичкою заходять у соцмережу, бачать відсутність нових публікацій та закривають сторінку – люди відвикають.

Сервіс GlobalCheck, що відстежує роботу ресурсів з різних інтернет-провайдерів, зазначив, що після 14 березня доступність Instagram в Росії становила від 8 до 15%.

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