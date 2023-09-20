Власники смартфонів Xiaomi не можуть встановити додатки з Google Play

Власники смартфонів від Xiaomi почали скаржитися на дивну поведінку MIUI. Операційна система заважає встановлювати програми з Google Play, надаючи нав’язливі попередження. MIUI вважає, що софт із офіційного магазину містить віруси.

Це доходить до повного абсурду, адже попередження з’являються навіть при спробі завантажити фірмові програми Xiaomi.

Встановити програму, до речі, антивірус не забороняє, достатньо натиснути кнопку «Ігнорувати» в самому низу. Однак від подібних нововведень все одно віє дискримінацією.

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Якщо це не баг, то Xiaomi намагається грати брудно та відкрито заважає конкурентам, просуваючи таким чином свій магазин додатків Mi Store.