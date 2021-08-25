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Ось це графіка! Подивіться, як виглядає GTA 5 на RTX3090 в 8К-розширенні

25.08.2021
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GTA V
GTA V

Чекаючи анонса або хоч якихось новин про GTA VI, фанати серії не сидять склавши руки, а намагаються вичавити максимум з уже порядком призабутої п’ятої частини.


На Youtube-каналі Digital Dreams з’явилося відео, в якому GTA V працює на топовій відеокарті GeForce RTX 3090 в 8К з трасуванням променів і декількома модифікаціями, які серйозно поліпшують графіку. У їх числі: NaturalVision Evolved і Beyond All Limits.

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Нижче – той самий ролик. Подивіться, як вражаюче може виглядати гра, що вийшла майже 8 років тому.

Це не перший раз, коли фанати всіляко покращують і експериментують над іграми від Rockstar. Нещодавно на основі п’ятірки ентузіаст показав, як міг би виглядати ремейк культової GTA: Vice City. Для цього він задіяв кілька модів, підвищив розшириння до 4К і прикрутив трасування променів.

Також цікавий проект представили розробники Intel Labs. Вони використовували GTA 5 для демонстрації можливостей своєї нейронної мережі, навченої на поліпшення комп’ютерної графіки. Нейронка сама коригує освітлення і додає ефекти, щоб ігри виглядали фотореалістичними.

Незважаючи на поважний вік, GTA 5 не збирається на покій. У листопаді 2021 року планується перевидання гри для консолей нового покоління PlayStation 5 і Xbox Series з поліпшеною графікою.

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25.08.2021
1 хвилина на прочитання

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