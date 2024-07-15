Оновлення One UI принесе нові можливості камери на старі моделі Samsung

Минулого тижня компанія Samsung випустила нові складні смартфони Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6 з прошивкою One UI 6.1.1, в якій містяться кілька унікальних ШІ-функцій. Тепер стало відомо, що скоро кілька інших флагманів отримають це оновлення ПЗ.

Керівник групи розробників ПЗ для камери розкрив подробиці про функції, які будуть випущені для старих пристроїв, на офіційному форумі Samsung. Функція автоматичного масштабування Galaxy Z Flip 6, яка зумує відео під час зйомки в режимі Flex Camera, буде доступна для Galaxy Z Flip 5. Режим Flex Camcorder також з’явиться і в цій моделі.

Можливість миттєво поділитися сповільненим відео без необхідності зберігати його у вигляді окремого файлу з’явиться в серіях Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy S23 і Galaxy Tab S9. Функції генеративного штучного інтелекту, зокрема Portrait Studio, Sketch to Image і Live Effect, з’являться в лінійках Galaxy Z Flip і Fold 4/5, Galaxy S22/23/24, Galaxy S23 FE і Galaxy Tab S8/9.

Motion Clipper, який дає змогу створювати GIF-зображення людей або об’єктів на рухомих фотографіях, також з’явиться на всіх вищезазначених пристроях. Raw Editor, який дає змогу редагувати DNG у Galaxy Photo Editor, також буде доступний на тих самих пристроях, за винятком Galaxy S23 FE.

Поки терміни виходу оновлення One UI 6.1.1 не розкриваються, але найімовірніше, це станеться вже в серпні.