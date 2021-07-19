WhatsApp глючить на смартфонах топового виробника: як цього уникнути

WhatsApp почав некоректно працювати на смартфонах Samsung з активованою функцією Dual Messenger. Вона дозволяє запускати на одному пристрої дві копії одного месенджера. Проблема існує як мінімум півроку, але Samsung тільки зараз вирішила виправити її. Відповідний патч знаходиться розробці, а поки Samsung пропонує тимчасове, але не зовсім зручне вирішення проблеми.





WhatsApp не “дружить” з Samsung

Месенджер WhatsApp перестав працювати на деяких смартфонах Samsung. Як пише профільний портал SamMobile, сервісом стає неможливо користуватися при активації на пристрої функції Dual Messenger.

Dual Messenger – це особливість прошивки One UI, яка встановлюється на сучасні смартфони компанії Samsung. Вона дозволяє запускати на одному мобільнику дві копії одного месенджера і працювати в них під різними акаунтами. Ця опція підходить в першу чергу для моделей з двома SIM-слотами.

Власники Samsung стали помічати, що в режимі Dual Messenger обидві копії WhatsApp починають працювати некоректно. Деякі з них не можуть відправляти своїм співрозмовникам файли, отримані від інших користувачів месенджера.

WhatsApp несумісний з однією із популярних функцій смартфонів Samsung

У ряді випадків отримані файли навіть неможливо відкрити, незалежно від того, що це – документ, фотографія, відеоролик або що-небудь інше.

Проблема не вирішується місяцями

За інформацією SamMobile, проблема з непрацездатністю WhatsApp на пристроях Samsung в режимі Dual Messenger проявилася досить давно. З подібним стикаються користувачі зовсім різних версій месенджера, в тому числі і 2.21.10.16, яка вийшла ще в січні 2021 року. На момент публікації матеріалу WhatsApp був доступний у версіях 2.21.13.28 для Google Android і 2.21.131 для Apple iOS.

Таким чином, проблеми в роботі двох копій одного WhatsApp на смартфонах Samsung виникають як мінімум протягом всієї першої половини 2021 р. Не виключено, що з більш ранніми версіями месенджера функція Dual Messenger теж може працювати некоректно, але підтверджень цьому поки немає.

Samsung все полагодить, але пізніше

Поки неясно, наскільки масовою стала проблема з WhatsApp і Dual Messenger, однак Samsung все ж вирішила відреагувати на скарги користувачів. На своєму офіційному форумі компанія написала, що обов’язково вирішить її.

Некоректна робота месенджера Facebook (він купила його ще в 2014 р) на смартфонах корейського вендора, найімовірніше, має програмний характер. Samsung збирається полагодити сервіс шляхом випуску оновлення прошивки.

Коли вийде потрібний патч, Samsung уточнювати не поспішає. Також немає інформації, які саме мобільники отримають його. Нарікань по роботі інших месенджерів в режимі Dual Messenger у власників смартфонів Samsung немає.

Тимчасове рішення

Поки Samsung готує виправлення для One UI, користувачі режиму Dual Messenger можуть скористатися тимчасовим рішенням, запропонованим фахівцями самої компанії. Вони стверджують, що схема робоча, а ось її зручність – це поки відкрите питання.

Samsung запропонувала альтернативний спосіб боротьби з “недугою” WhatsApp

Для відправлення файлів Samsung рекомендує використовувати штатний додаток «Галерея». У ньому потрібно виділити необхідні файли і натиснути кнопку «Поділитися», після чого вибрати WhatsApp. Для цього також стане в нагоді штатний файловий менеджер My Files. Чи підійдуть для цього сторонні менеджери, Samsung поки не уточнює.

Для перегляду отриманих через WhatsApp файлів Samsung рекомендує перенаправляти їх з одного акаунта в месенджері, використовуваного на смартфоні, на другий. В цьому випадку проблем з їх відкриттям виникнути не повинно.

Неунікальна функція

Опція Dual Messenger з’явилася в смартфонах Samsung ще в той час, коли найбільш топовими її смартфонами були Galaxy S8 і S8 Plus. Вони вийшли навесні 2017 року, а Dual Messenger додали в них восени 2017 р.

Приклад роботи Dual Messenger

Інструмент Samsung дозволяє «клонувати» не тільки WhatsApp, а й інші месенджери, наприклад, Facebook Messenger або Skype, що належить Microsoft. Однак функція сама по собі далеко не ідеальна – її аналоги є в фірмових прошивках смартфонів інших виробників.

Наприклад, можливість клонування додатків є в сучасних версіях MIUI, прошивці компанії Xiaomi. Вона дозволяє створювати дублі всіх встановлених програм, за винятком системних, а не тільки сервісів обміну повідомленнями.

Найбільш популярний месенджер

WhatsApp – це один з перших сучасних месенджерів. Він з’явився в січні 2009 р в епоху популярності Skype і ICQ.

За 12 років свого існування WhatsApp зміг стати найпопулярнішим месенджером в усьому світі. За даними порталу Statista за квітень 2021 р. щомісяця цифра активних користувачів знаходиться на позначці 2 млрд.

Своїх основних конкурентів він випереджає з великим відривом. У Facebook Messenger кількість щомісячних активних користувачів поки що не перевищує 1,3 млрд, а у Telegram і SnapChat їх і зовсім по 550 млн і 528 млн відповідно.

Незважаючи на всі проблеми, WhatsApp цілком впевнено почуває себе на світовій арені

Але, не дивлячись на свою популярність, WhatsApp властиво втрачати користувачів. Наприклад, на початку 2021 року він ввів нову політику конфіденційності, що зобов’язує користувачів ділитися з Facebook своїми персональними даними. Це викликало шквал негативу на адресу компанії, і мільйони людей відмовилися від WhatsApp на користь Telegram, Signal і навіть російського ICQ.