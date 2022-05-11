Названо спосіб вимкнути стеження через смартфон за пару кліків

Важко заперечити корисність смартфонів. Ці пристрої стали нашими вірними супутниками та помічниками. Вони пропонують широкий набір можливостей. Але, використовуючи телефон, ми наражаємо себе і на небезпеку. Вона полягає, зокрема, і в тому, що ці пристрої можна використовувати для стеження за нами. У кожному з них є такі компоненти, як камера та мікрофон. Вони можуть бути використані хакерами для отримання інформації. За бажання можна дізнатися про людину практично все.





Чи можна якось убезпечити себе? Звичайно можна. Для цього пропонується використовувати додаткове програмне забезпечення. Наприклад, якісні та перевірені антивірусні програми. Але вони не можуть гарантувати 100% захисту. Проте, ефективне рішення все ж таки є і воно набагато простіше, ніж можна подумати. Потрібно лише відключити штатну камеру та мікрофон. І, як виявилося, для цього є всі можливості кожного телефону. При цьому не потрібно нічого завантажувати та встановлювати на свій пристрій.

Попередня підготовка починається із заходу до «Налаштування». Тут нам потрібен пункт “Параметри розробника”. У ньому потрібно знайти і відкрити розділ «швидких налаштувань» (назва розділу може відрізнятися). Заключною дією буде активація параметра Sensors off. Якщо все зробити правильно, на панелі швидкого доступу з’явиться нова іконка. Натискання на неї дозволить на якийсь час повністю вимкнути камеру і мікрофон.