Посилення безпеки або тиск на користувачів? Microsoft змінює правила гри з Windows 11

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Microsoft посилює контроль: Обхід TPM (Trusted Platform Module) під час встановлення Windows 11 стає складнішим.

Обхід TPM (Trusted Platform Module) під час встановлення Windows 11 стає складнішим. Захисник Windows проти обходу: Програми для обходу TPM тепер ідентифікуються як шкідливе ПЗ.

Програми для обходу TPM тепер ідентифікуються як шкідливе ПЗ. Посилення безпеки: Microsoft ймовірно посилює політику безпеки Windows 11 на тлі наближення кінця підтримки Windows 10.

Windows 11 відома своїми високими вимогами до обладнання, особливо щодо безпеки. Це викликало багато критики на момент виходу системи, хоча зараз негативне враження поступово зникає, і “одинадцята” набирає популярності. Проте тема обов’язкового модуля TPM знову актуальна через зміни в програмному забезпеченні Defender.

Microsoft ускладнює обхід TPM

Як повідомляє Notebookcheck, на офіційному сайті підтримки Microsoft більше не знайти інструкцій з обходу перевірки TPM під час встановлення Windows 11. Раніше це дозволяло використовувати систему на обладнанні, яке не відповідало вимогам. Наразі невідомо, чи був цей метод, що потребував редагування реєстру, недосконалим. Microsoft не пояснила причин такого рішення.

Захисник Windows проти обходу TPM

Захисник Windows у Windows 11 вже деякий час визначає інструмент Flyby11 як загрозу. Програмне забезпечення, яке використовувалося для обходу вимог шифрування, тепер ідентифікується як “PUA:Win32/Patcher”, або шкідливе ПЗ. Інструмент, який раніше вважався безпечним, тепер вважається таким, що “може вплинути на якість використання комп’ютера”.

Flyby11 планує звернутися до Microsoft, а поки що рекомендує ігнорувати попередження. Чи можна це зробити – кожен користувач вирішує сам. У будь-якому разі, це стороннє ПЗ, тому ніколи не можна бути повністю впевненим у його безпеці. Тим більше, що це не єдиний інструмент такого роду, і інші Defender поки що не блокує.

Посилення контролю над Windows 11

Цілком логічно, що Microsoft може бути незадоволена обходом системних вимог Windows. Ситуація може свідчити про посилення цієї політики. Можливо, з наближенням кінця підтримки Windows 10 компанія буде сильніше наполягати на “міграції” та дотриманні апаратних специфікацій. Зрештою, завданням Windows 11 є також, а можливо, і в першу чергу, посилення безпеки користувачів.