В Японії за булінг у соцмережах саджатимуть до в’язниці

Парламент Японії ухвалив закон, згідно з яким «інтернет-образи» каратимуться роком в’язниці або значним штрафом. Так держава відреагувала на суїцид місцевої телезірки, яка зіткнулась з булінгом у соцмережах, повідомляє CNN.





Відповідно до поправки до кримінального кодексу країни, особи, засуджені за онлайн-образи, можуть бути ув’язнені на строк до одного року або оштрафовані на 300 000 єн (близько 2200 доларів). Раніше це каралося затриманням терміном до 30 днів і штрафом до 10 000 єн (75 доларів США).

Противники законопроєкту стверджували, що він суперечить свободі слова. Окремо було прийнято постанову, яка наказує переглянути закон через три роки після набуття ним чинності, щоб оцінити його вплив на свободу вираження думок.

Відповідно до Кримінального кодексу Японії, образа трактується як публічне приниження будь-кого без посилання на конкретні факти чи дію. Заклики до боротьби з кіберзалякуванням посилилися після смерті професійного борця та зірки реаліті-шоу Ханни Кімури. 22-річна Кімура, відома своєю роллю в шоу Netflix «Terrace House», наклала на себе руки у 2020 році. Це шокувало країну, оскільки дівчина отримувала образи від користувачів соціальних мереж протягом кількох місяців і скоїла самогубство.

Мати Кімури, в минулому професійний рестлер Кеко Кімура, після смерті дочки провела кампанію за посилення законів про боротьбу з кіберзалякуванням і створила некомерційну організацію під назвою «Пам’ятай Ханну». «Я хочу, щоб люди знали, що кіберзалякування — це злочин», — заявила Кеко, високо оцінивши новий закон.