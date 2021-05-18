Названо 5 корисних функцій Telegram, про які ви не здогадувалися

Ми без цього месенджера вже не уявляємо своє життя. У Telegram дуже багато крутих фішок, про деякі користувачі навіть не здогадуються.
Давайте їх розглянемо.
Пошук. Вбудовані боти
Наприклад, вам потрібна картинка – яблуко. Відкриваємо обране. Вводимо @pic яблуко, тут же з’являться зображення з яблуками.
Вбудованих ботів кілька:
@youtube – знаходить будь-яке відео на YouTube;
@pic – картинки;
@gif – гіфки;
@wiki- статті на Вікіпедії.
Пробували шукати фільми через @imdb, але знаходить лише англійською мовою.
Папки для роботи і особистих повідомлень
Потрібно розподілити все по папках, щоб не шукати дві години потрібні канали, листування та чати.
Що зробити: заходимо в розділ «Налаштування», далі «Папки».
У «Нових» збираються діалоги з непрочитаними повідомленнями. Папка «Особисті», говорить сама за себе, там будуть тільки ваші переписки.
Ви можете створити будь-яку іншу папку, додати в неї необхідні чати і придумати їй назву.
Відправлення повідомлень без звуку і у запланований час
Відмінна функція.
Вам терміново потрібно відправити повідомлення, але у співрозмовника в іншому місті ще 4 ранку.
Тоді, щоб не розбудити людину відправляйте повідомлення без звуку.
Як це зробити:
Утримуємо значок відправлення (зазначили нижче червоним кольором) і вибираємо “відправити без звуку”.
Щоб не забути привітати людину з днем народження, напишіть поздоровлення заздалегідь.
Натисніть “відправити пізніше”, вкажіть дату і час. Ваше повідомлення буде відправлено в заздалегідь встановлений час.
Фоторедактор
Дивно, але в цьому месенджері досить хороший фоторедактор. Нас часто виручає. Зручно.
- Можна обрізати фотографію;
- Додати текст, стікери на фото;
- Насиченість, контраст і так далі.
Відправляємо фото у “Вибране”. Тиснемо на нього, зверху з’явиться олівець.
“Редагувати”.
Користуємося.
Місцезнаходження в реальному часі
Ви можете включити його на смартфоні своєї дитини, будете знати, де вона знаходиться саме зараз і куди прямує.
Максимальний час 8 годин.
Потрібно буде включити локацію. Майте на увазі через цю функцію телефон буде швидко розряджатися.
Відкриваємо переписку з ким хочемо поділитися своїм місцем розташування. Тиснемо на скріпку.
Щоб співрозмовник бачив куди ви рухаєтеся, натисніть “транслювати мою геопозицію”.
Вкажіть скільки часу він зможе за вами спостерігати.
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