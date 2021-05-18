Названо 5 корисних функцій Telegram, про які ви не здогадувалися

Ми без цього месенджера вже не уявляємо своє життя. У Telegram дуже багато крутих фішок, про деякі користувачі навіть не здогадуються.





Давайте їх розглянемо.

Пошук. Вбудовані боти

Наприклад, вам потрібна картинка – яблуко. Відкриваємо обране. Вводимо @pic яблуко, тут же з’являться зображення з яблуками.

Вбудованих ботів кілька:

@youtube – знаходить будь-яке відео на YouTube;

@pic – картинки;

@gif – гіфки;

@wiki- статті на Вікіпедії.

Пробували шукати фільми через @imdb, але знаходить лише англійською мовою.

Папки для роботи і особистих повідомлень

Потрібно розподілити все по папках, щоб не шукати дві години потрібні канали, листування та чати.

Що зробити: заходимо в розділ «Налаштування», далі «Папки».

У «Нових» збираються діалоги з непрочитаними повідомленнями. Папка «Особисті», говорить сама за себе, там будуть тільки ваші переписки.

Ви можете створити будь-яку іншу папку, додати в неї необхідні чати і придумати їй назву.

Відправлення повідомлень без звуку і у запланований час

Відмінна функція.

Вам терміново потрібно відправити повідомлення, але у співрозмовника в іншому місті ще 4 ранку.

Тоді, щоб не розбудити людину відправляйте повідомлення без звуку.

Як це зробити:

Утримуємо значок відправлення (зазначили нижче червоним кольором) і вибираємо “відправити без звуку”.

Щоб не забути привітати людину з днем ​​народження, напишіть поздоровлення заздалегідь.

Натисніть “відправити пізніше”, вкажіть дату і час. Ваше повідомлення буде відправлено в заздалегідь встановлений час.

Фоторедактор

Дивно, але в цьому месенджері досить хороший фоторедактор. Нас часто виручає. Зручно.

Можна обрізати фотографію;

Додати текст, стікери на фото;

Насиченість, контраст і так далі.

Відправляємо фото у “Вибране”. Тиснемо на нього, зверху з’явиться олівець.

“Редагувати”.

Користуємося.

Місцезнаходження в реальному часі

Ви можете включити його на смартфоні своєї дитини, будете знати, де вона знаходиться саме зараз і куди прямує.

Максимальний час 8 годин.

Потрібно буде включити локацію. Майте на увазі через цю функцію телефон буде швидко розряджатися.

Відкриваємо переписку з ким хочемо поділитися своїм місцем розташування. Тиснемо на скріпку.

Щоб співрозмовник бачив куди ви рухаєтеся, натисніть “транслювати мою геопозицію”.

Вкажіть скільки часу він зможе за вами спостерігати.