«Укрпошта» заплатить 3 мільйони гривень людині, яка порадить який банк краще купити

Нещодавно стало відомо, що український поштовий оператор хоче мати у власності невеликий банк, саме тому зараз запущено процес пошуку спеціаліста, який зможе дати правильну і найбільш точну оцінку щодо вартості фінансової установи. Інформацію щодо цієї події стало відомою від голови компанії Ігоря Смілянського.





На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Ігор написав наступне: « На даний момент нами було оголошено тендер на експерта, який допоможе нам в досить серйозній справі, в придбанні фінансової установи».

Окрім цього додається, що банк буде придбано приблизно за пів року, і вже зараз розглядається 3-4 варіанти.

Зі слів голови поштового оператора «Укрпошта» зрозуміло, що фінансова установа буде невеликою. Не виключення і банк, який взагалі не матиме відділення, або ж буде мати їх досить таки мало. На даний момент під керівництвом Ігоря працює близько 11 тисяч поштових відділень. Важливий момент, що розглядатимуться лише ті варіанти, які не будуть проблемними в справі активів.

Терміни щодо покупки банку

Найперше, що буде зроблено, це проведено тендер щодо пошуку експерта в справі оцінки фінансових установ. Подати свою заявку можна лише до 15 червня, але остаточне рішення буде прийняте в липні, 21 числа. Той, хто виграє цей тендер і успішно співпрацюватиме з Ігорем Смілянським, отримає оплату за свої послуги в розмірі 3,5 мільйонів гривень.

« На даний момент вже є 2-3 цілі, з якими ми зовсім скоро розпочнемо вести перемовини. Найкращим розвитком подій буде, якщо покупка завершиться за наступні шість місяців» – додає голова «Укрпошти».

Окрім цього, з уст Ігоря пролунала інформація щодо дозволу на покупку банку, і говориться про те, що сам лише дозвіл довелося чекати цілих чотири роки.

На покупку фінансової установи буде виділено близько 2,2 мільярдів гривень.