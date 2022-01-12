Зачем нужен выделенный сервер

Хостинг обеспечивает сайтам доступ к интернету. Большинство людей, отдаленных от IT-технологий, не углубляются в такие термины, как провайдер, сервер, фрейм-ворк, DNS, а зря уже давно понятно — интернет – это неограниченные возможности для бизнеса и развлечений. Например, “выделенный сервер” — что это и для чего нужен, его лучше купить или есть возможность воспользоваться такой услугой, как “выделенный сервер аренда”?





Покупка не каждому по карману, да и не всегда в ней есть необходимость. Меньше финансовых рисков и больше преимуществ принесет аренда сервера по низким ценам у Украине, главное знать, где искать “недорого”.

Давайте обо всём по порядку:

Выделенный сервер — это одна из услуг, которая относится к хостингу. Ее предоставляет hosting-provider (хостинг провайдер) в аренду. Пользуются услугой многие компании: от запуска игры или приложения до размещения на нем сайта, а именно:

масштабирование онлайн проектов;

разработка приложений;

для игр;

корпоративным клиентам;

при систематизации крупных баз данных и др.

Очень важно найти ответственную компанию, которая предлагает отличные условия аренды, дает гарантии, а не кабальный договор. Будем откровенными, очень многие предложения в сети не вызывают доверия.

Аренда выделенного сервера(ов) – что нужно знать

Первое, что нужно знать каждому, кто заинтересован в аренде VDS, так это то, что кроме него компания может предложить на выбор еще VPS (виртуальный сервер) или виртуальный хостинг. Крайне важно понимание элементарных выгод каждого из вариантов. Разберёмся на простейшем примере: выделенный сервер или виртуальный.

VDS — это настоящий отдельный компьютер, где есть полный доступ к машине. Заказчик берет ее в личное пользование и платит только аренду.

VPS — тоже хорошо, но для масштабных проектов не совсем подойдёт, потому что получают его так: значит 1 физический носитель, разделенный на несколько виртуальных. В аренду сдают каждый VPS по отдельности. Они не связаны между собой, но все размещены на одной машине.

Первый вариант более защищен от несанкционированного доступа, и даёт такие преимущества:

все мощности машины использует 1 заказчик;

гарантирует быструю работу;

вебмастер имеет больше возможностей.

Установка ПО, настройки и отсутствие посредников в цепи: сервер-пользователь. Отразиться ли это на работе сайта? Конечно, изменения будут заметны сразу: сократиться время загрузки страниц (особенно актуально для интернет-магазинов).

Аренда сервера в Украине – кто предоставляет такие услуги

Украинская компания “Дельтахост” специализируется на хостинге. Одна из доступных услуг — аренда серверов: выделенный сервер на сутки, выделенный сервер для игр и др. Компания работает не только в Украине, но и за рубежом (США и Нидерланды). Их услуги отлично подойдут для игр и разных сайтов, для 1С, и удаленной работы. В наличие 4-ёх, 6-ти, 8-ми ядерные и многопроцессорные машины. На разных сайтах пишут, что DNS — это дорого. Позвольте возразить, потому что у “Дельтахост” на выделенный сервер цена для украинцев начинается от 67,5 долларов в месяц.

Каждый заказчик может протестировать машины. На тестовый режим дается двое суток. Этого времени более чем достаточно, чтобы убедиться в надежности VDS.