Как не допустить засора канализации: цена прочистки унитаза профессионалами

Вы точно знакомы с неприятной ситуацией, когда вода перестает сливаться в канализацию. В таком случае нужно срочно принимать меры. Если случился засор стоит обратиться к профессионалам, например, в МонтажТехСервис. Но лучше не допускать засора, а позаботиться о профилактике.

Причины засора канализации

Прежде чем узнать, какой будет цена прочистки унитаза специалистами, поговорим о приинах появления засоров.

Если судить о причинах засора, то их можно можно разделить на две группы:

Накопительный засор. Простыми словами, сливные воды как будто-бы трутся о стенки канализации. При трении отходы оставляют едва заметные царапины и потерности. Со временем трубы становятся шероховатыми. Это привожит у тому, что внутри труб появляется нарост, чаще всего жировой. Рано или поздно это станет причиной засора. Моментальный засор. Обычно он вызван сбросом сложных стоков. К примеру, недобросовестные строители сливают остатки строительного раствора в унитаз или моют в ванной рабочие инструменты. Раствор застыват в трубе и появляется засор в виде прочной пробки. С такой проблемой смогут справиться только профессионалы, ведь иногда приходится разбирать канализационную систему или ее часть, если говорить о частном доме.

Вообще современные пластиковые трубы для канализации почти идеальнот гладкие, чего нельзя сказать о старых трубах, особенно чугунных. Именно поэтому канализационные системы со старыми трубами чаще подвеожены засорам. И с ними справиться сложнее, поэтому в таком случае с веростняотсью 99% понадобится помощь специалистов.

Если говорить о профилактике, то первым делом нужно заменить старую канализацию на новую с использованием современных пластиковых труб.

Но даже на пластиковых трубах жиры и прочие загрязнители постепенно накапливаются, поэтому есть ряд мер, которые могут помочь замедлить возможный засор.

Как предотвратить засор канализации

Простые способы профилактики засора помогут предотвратить крупные неприятности. Для начала стоит сказать следующее — никогда не смывайть в унитаз подгузники, влажные салфетки, наполнители кошачьего туалета, испорченную еду и так далее. Это очевидно, но есть немало менее очевидных причин:

При мытье жирной посуды всегда пользуйтесь моющими средствами, если вы хотите отказаться от химических средств, используйте пищевую соду.

Регулярно, особенно на старых трубах, заливайте в канализацию специальные редства для прочистки труб, тмпа “Крот”, “Flup” и прочие.

Регулярно проливайте канализаци горячей водой, минуту или две.

Периодические чистите отстойный резервуар сифона и сам сифон. Если не можете справиться с этой задачей самостоятельно, обращайтесь к специалистам.

Никогда не сливайте в канализацию строительные растворы даже руки предварительно протирайте, если вы работали с растворами, способными создать пробку в канализации.

В целом засоры канализации неизбежны, они случаются у всех, рано или поздно. Предотвратить засор может профилактика, о которой вы читали выше, а в случае проблемы стоит доверить работу профессионалам.