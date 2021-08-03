Пора відвикати від кави: напій різко подорожчав і може стати дефіцитом

Ніж в спину всім любителям чашечки бадьорої арабіки вранці – Європа ось-ось зіткнеться з серйозним дефіцитом кава. Біржові ціни на окремі сорти з понеділка збільшилися на 10% після стрибка на 20% тижнем раніше. Зараз ціна кави досягла максимуму – більше 2 доларів за фунт, такою її не бачили з 2014 року. А значить дуже скоро подорожчання докотиться до роздрібних магазинів, і споживачам з усього світу, включаючи наших співгромадян, доведеться або розщедритися, або стримати звичну норму напою.





Причини дефіциту – кліматичні проблеми в Бразилії. У країні, яка є одним з найбільших постачальників кави, тривають аномальні заморозки. Температурні перепади за попередніми прикидками торкнулися від 150 до 200 тисяч гектарів землі, а це цілих 11% від всієї площі, на якій вирощують арабіку. Трейдери вже підраховують збитки, вони втратили від 5.5 до 9 мільйонів мішків врожаю, а кожен мішок – це 60 кг добірних кавових зерен.

У нас є запаси тільки до вересня. В цьому році ми вже тричі підвищували ціни, стежачи за змінами ринку, але ситуація залишається складною », – розповіла агентству Reuters Лусіана Карнейро Мендес, партнер бразильського Cafe Carneiro.

І проблема навряд чи вирішиться найближчим часом, адже на Бразилію насувається черговий холодний фронт. Ситуація ускладнюється ще й тим, що і в інших країнах-постачальниках з погодою теж не все гладко – в Індонезії, Малайзії і деяких африканських республіках лютує посуха. Це при тому, що світове споживання кави, як і попит на неї, тільки зростає.