Почему цена криптовалюты отличается на биржах и как заработать на разнице курса крипты к разным валютам?

Колебания криптовалютного рынка дают каждому возможность для заработка, поэтому интерес в обществе к криптоиндустрии только возрастает. Все больше людей в новостях и на специальных платформах изучают курс криптовалют к доллару для последующей торговли, продажи или вывода имеющейся крипты.

Купить цифровые активы можно в обменниках, на P2P-площадках, криптобиржах. Последние устанавливают курс на монеты в соответствии с соотношением спроса и предложения. Котировки криптоактивов также зависят от запасов, которые есть у биржи. Немаловажные факторы – объем операций, прогнозируемый рост или обвал цены и прочие критерии. Если вы хотите построить свой доход на арбитраже, важно разобраться, что влияет на стоимости крипты и почему курс отличается на разных платформах.

Как формируется стоимость криптовалюты?

Как и на другие виды активов, котировки имеют зависимости от нескольких важных характеристик:

Спрос и предложение.

Если на рынке отмечается дефицит, то цена криптомонеты возрастает. Спрос зависит не только от предложения. На него также воздействуют и второстепенные факторы, один из которых – стейкинг. Зачастую инвесторы вкладывают свои средства на долгосрок. По этой причине стейкинг считается популярным способом для пассивного заработка. Как только криптовалютный рынок узнал, что Ethereum запустил стейкинг, спрос на ETH существенно повысился. Подобное происходит и с другими криптовалютами, например, Cardano.

Ценообразование неотъемлемо связано и с майнингом, если говорить о монетах, функционирующих на PoW. Чтобы майнинг того же Биткоина приносил прибыль, необходимы промышленные мощности. В стоимость закладываются издержки на потребление электроэнергии и амортизацию оборудования, которое со временем устаревает.

Распределение крипты.

Каждая криптовалюта предусматривают определенную эмиссию. У некоторых проектов она является ограниченной, у других – нет. При несправедливом распределении, когда у одних игроков больше криптоактивов, чем у всех остальных вместе взятых, то курс может резко обвалится при минимальном желании крупных инвесторов продать крипту.

СМИ и полезность токена

Котировки взлетают вверх при условии, что пользователи начинают активно покупать цифровые валюты в обменниках крипты, на биржах и других площадках. Подогревать ажиотаж способы и СМИ, аналитики и известные личности. Любые положительные высказывания и прогнозы от влиятельных особ приводят к росту цены.

Востребованность криптоактивов напрямую связана с их полезностью. К примеру, если DeFi-сектор строится на Ethereum, то эта криптовалюта доказывает свою нужность для проведения транзакций или SWAP монет с подключением к децентрализованным платформам. Как только криптосообщество отмечает реальную пользу от крипты, большее количество пользователей хотят ее приобрести. И как результат – стоимость растет.

Почему Биткоин стоит по-разному на криптобиржах?

Работая с несколькими криптовалютными биржами, вы можете заметить, что курс Биткоина в гривне или другой валюте существенно разнится. Это дает трейдерам возможность зарабатывать на арбитраже. Стратегия состоит в том, чтобы купить криптомонеты на одной платформе дешевле, после чего продать на другой дороже.

Ознакомиться с общими котировками на BTC и другие виды крипты можно на агрегаторах по типу CoinMarketCap и Coingecko. На этих сервисах отражена средняя цена криптоактивов, а также доступен курс с различных криптобирж. Важно понимать, что стоимость монеты формируется на каждой отдельной бирже, исходя из последней завершенной сделки. В ходе сделки покупатель и продавец встречаются на криптобирже и подыскивают обоюдно устраивающие показатели цены. Покупатель стремится приобрести криптовалюту дешевле, а продавец – продать дороже. Для совершения сделки важно, чтобы оба участника пришли к компромиссу.

От чего еще зависят котировки крипты?

На ценообразование во многом влияют крупные торговые платформы. Связано с тем, что большинство пользователей отслеживают стоимость именно на них, ожидая, что меньшие по размеру сервисы последуют за ними из-за арбитража. Этот принцип можно применить к криптобиржам, которые находятся в разных частях мира.

Например, если BTC начнет дешеветь в Южной Корее по отношению к южнокорейской воне, то существует вероятность, что на это отреагируют американские и европейские платформы с парами, номинированными в долларах и евро. Биржи криптовалют не полностью глобальны, поэтому географическое месторасположение оказывает влияние на цену криптоактивов. Это обусловлено тем, что спрос и предложение в одном регионе могут отличаться от того, что наблюдается в другом регионе. Как результат – котировки на разных криптобиржах немного разнятся.

Криптовалюта в странах Азии: на примере Биткоина

Южная Корея занимает одну из лидирующих позиций по величине рынка BTC. Высокий спрос на крипту здесь спровоцировал появление криптоплатформ. При этом Bitcoin на них в среднем на 30$ дороже в сравнении с другими биржами. Но это не означает, что все трейдеры перейдут на эти площадки, так как главное требование таких сервисов – привязка к учетной записи корейского номера телефона, удостоверения личности и банковского счета. Из-за этого южнокорейские криптобиржи стоят несколько обособленно, из-за чего они устанавливают стоимость BTC согласно своим потребностям.

Похожая ситуация наблюдается и на японских ресурсах. Было время, когда объем торгов Биткоином на площадках Японии доходил до 64% от общемирового, при этом цена BTC в среднем превышала на 5-8%. Но ради справедливости следует отметить, что большинство аналитиков с сомнением относятся к данным азиатских бирж. Высокая ликвидность должна приводить не к завышенным котировкам Биткоина, а к справедливым.

В Китае наблюдается обратная ситуация, поскольку здесь сложилось повышенное предложение. Из-за большого количества майнеров на рынок криптовалют выставлялись огромные объемы цифровых монет, поэтому «китайский» BTC стоил меньше в сравнении с Биткоином Японии и Южной Кореи.

BTC в Европе и США