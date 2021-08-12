Рак шейки матки чаще всего возникает у женщин от 35 до 55 лет. Это самая распространенное онкологическое заболевание половых органов рак шейки матки. В запущенных ситуациях опухоль метастазирует в печень, легкие, позвоночный столб, надключичный лимфоузел. При отсутствии лечения больные погибают через 10-22 месяца после диагностирования болезни.





Рак шейки матки причины и симптомы

Диагносты называют следующие причины возникновения заболевания:

половые инфекции: вирус папилломы, герпес, хламидиоз, ВИЧ;

неупорядоченные интимные связи;

частые беременности, роды, аборты;

злоупотребление алкоголем, табаком;

бесконтрольное использование контрацептивов;

начало половой жизни до 18 лет.

Клинические признаки на ранних этапах не проявляется: иногда женщина ощущает дискомфорт. Патологические симптомы нарастают постепенно. Пациентки обращают внимание, что после интимного контакта, гинекологического осмотра, спринцевания, возникают кровотечения. Половое сношение становится болезненным. Появляются боли в органах малого таза. Нарушается менструальный цикл. В климактерический период из вагины истекает кровянистый экссудат. При кольпоскопии гинеколог обнаруживает язвы или эрозии цервикса.

На поздних этапах заболевания развиваются системные патологические симптомы: приступы слабости, стремительное похудение, бледность кожи, слизистых. Температура тела повышается до субфебрильных значений, долго удерживается. В запущенных случаях затрудняется мочеиспускание. Общий анализ крови выявляет признаки анемии, повышается СОЭ.

Рак шейки матки стадии развития

Различают 5 этапов болезни:

0: протекает без симптомов;

I — выявляют, когда исследуют цитологический мазок из канала цервикса;

II: опухоль проникает в матку, диагностируется методом УЗИ, кольпоскопии, биопсией;

III — новообразование распространяется на влагалище, региональные лимфоузлы, для выявления причины заболевания применяют кольпоскопию, биопсию, КТ;

IV: опухоль пережимает уретру, поражает внутренние органы, лимфоузлы, для диагностики используют КТ, МРТ, ПЭТ, биопсию, УЗИ, анализы крови, мочи.

Когда возникает необходимость, врач назначает дополнительные методы исследования.

Рак шейки матки лечение и профилактика

Если опухоль обнаружили на I стадии развития, заболевание лечат хирургическим путем. Пораженную поверхность иссекают. Больные излечиваются и могут родить здорового ребенка.

Лечение рака на II стадии проводят комбинированным методом: удаляют матку, придатки, часть влагалища, клетчатку вокруг прямой кишки, мочевого пузыря с последующей лучевой терапией. По решению врача облучение проводят до хирургического вмешательства.

Пациенток на третьей стадии рака шейки матки не оперируют. Применяют сочетанную радиотерапию облучают снаружи при помощи ускорителя заряженных частиц и внутривлагалищных аппликаций. В отдельных случаях дополнительно вводят цитостатики.

Лечение заболевания IVстадии состоит в облегчении страданий.

Профилактика заключается в регулярных гинекологических осмотрах, отказе от курения, ограничении сладостей.