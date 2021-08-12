Рак шейки матки
Рак шейки матки чаще всего возникает у женщин от 35 до 55 лет. Это самая распространенное онкологическое заболевание половых органов рак шейки матки. В запущенных ситуациях опухоль метастазирует в печень, легкие, позвоночный столб, надключичный лимфоузел. При отсутствии лечения больные погибают через 10-22 месяца после диагностирования болезни.
Рак шейки матки причины и симптомы
Диагносты называют следующие причины возникновения заболевания:
- половые инфекции: вирус папилломы, герпес, хламидиоз, ВИЧ;
- неупорядоченные интимные связи;
- частые беременности, роды, аборты;
- злоупотребление алкоголем, табаком;
- бесконтрольное использование контрацептивов;
- начало половой жизни до 18 лет.
Клинические признаки на ранних этапах не проявляется: иногда женщина ощущает дискомфорт. Патологические симптомы нарастают постепенно. Пациентки обращают внимание, что после интимного контакта, гинекологического осмотра, спринцевания, возникают кровотечения. Половое сношение становится болезненным. Появляются боли в органах малого таза. Нарушается менструальный цикл. В климактерический период из вагины истекает кровянистый экссудат. При кольпоскопии гинеколог обнаруживает язвы или эрозии цервикса.
На поздних этапах заболевания развиваются системные патологические симптомы: приступы слабости, стремительное похудение, бледность кожи, слизистых. Температура тела повышается до субфебрильных значений, долго удерживается. В запущенных случаях затрудняется мочеиспускание. Общий анализ крови выявляет признаки анемии, повышается СОЭ.
Рак шейки матки стадии развития
Различают 5 этапов болезни:
- 0: протекает без симптомов;
- I — выявляют, когда исследуют цитологический мазок из канала цервикса;
- II: опухоль проникает в матку, диагностируется методом УЗИ, кольпоскопии, биопсией;
- III — новообразование распространяется на влагалище, региональные лимфоузлы, для выявления причины заболевания применяют кольпоскопию, биопсию, КТ;
- IV: опухоль пережимает уретру, поражает внутренние органы, лимфоузлы, для диагностики используют КТ, МРТ, ПЭТ, биопсию, УЗИ, анализы крови, мочи.
Когда возникает необходимость, врач назначает дополнительные методы исследования.
Рак шейки матки лечение и профилактика
Если опухоль обнаружили на I стадии развития, заболевание лечат хирургическим путем. Пораженную поверхность иссекают. Больные излечиваются и могут родить здорового ребенка.
Лечение рака на II стадии проводят комбинированным методом: удаляют матку, придатки, часть влагалища, клетчатку вокруг прямой кишки, мочевого пузыря с последующей лучевой терапией. По решению врача облучение проводят до хирургического вмешательства.
Пациенток на третьей стадии рака шейки матки не оперируют. Применяют сочетанную радиотерапию облучают снаружи при помощи ускорителя заряженных частиц и внутривлагалищных аппликаций. В отдельных случаях дополнительно вводят цитостатики.
Лечение заболевания IVстадии состоит в облегчении страданий.
Профилактика заключается в регулярных гинекологических осмотрах, отказе от курения, ограничении сладостей.
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