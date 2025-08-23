Метаморфоза Tucson: оновлений флагман Hyundai вразить прихильників у саме серце

Лише вкрай неуважний автолюбитель міг не помітити, що останні позашляховики Hyundai все більше тяжіють до агресивного стилю. Зокрема нещодавно оновлені Santa Fe та Palisade куди більше схожі на Land Rover Defender, ніж на своїх попередників. Тож від анонсованої трансформації Tucson автоексперти також очікують чимало несподіванок.

Чим здивує Hyundai Tucson 2026?

Найкомпактніший SUV провідного корейського виробника дебютує на ринку у своїй новій подобі в другій половині 2026 року. Але Hyundai вже зараз привідкрив завісу та продемонстрував деякі принади оновленого Tucson. Зокрема у мережі з’явилося кілька фото із випробувань перших прототипів відродженого флагмана.

Дизайнери провідного корейського автобренду вирішили надати новому Tucson більш брутальної зовнішності. Тож за дизайном він у багатьох автолюбителів асоціюватиметься перш за все із Defender.

Якщо ж говорити про інтер’єр салона, то тут дизайнери поставили собі за завдання перш за все покращити параметри зручності та безпеки. У автівці стане значно просторіше, а об’єм багажника, за чутками, значно перевищуватиме наявні 620 л.

Деяких змін зазнає і панель керування. Зокрема у оновленій моделі зменшиться дисплей мультимедіа, а натомість з’явиться значно більше фізичних кнопок. Така метаморфоза має за мету підвищити комфорт керування автівкою та користування мультимедіа під час перебування за кермом.

А що під капотом?

Вибір силових агрегатів, за наявними даними, нічим не відрізнятиметься від лінійки Santa Fe. Бажаючі придбати новий Tucson матимуть два варіанти на вибір:

бензиновий турбо-гібрид на 212 к.с. з об’ємом двигуна 1,6 л;

підключуваний гібрид потужністю 249 к.с. також на 1,6 л.

Тож фанати Tucson, закохані у стиль Defender, можуть вже збирати гроші на майбутню покупку. Адже у випадку із таким незвичайним поєднанням потужності, комфорту та стильного дизайну ризик розчарування близький до нуля.