ПриватБанк раздает по 250 грн клиентам: как получить деньги за обычный перевод

Хотите получить приятный денежный бонус за привычную операцию? Клиенты ПриватБанка имеют такую возможность! До 22 сентября 2025 года банк проводит акцию, в рамках которой можно выиграть не только кэшбэк, но и ценные гаджеты. Эта программа лояльности имеет целью популяризировать удобный и быстрый способ перевода средств — по номеру телефона.

Как получить 250 гривен и другие подарки?

ПриватБанк и Visa подготовили для участников щедрые вознаграждения, которые будут разыгрываться ежемесячно. Победители определяются путем случайного компьютерного отбора среди всех, кто выполнил условия акции. Предусмотрены следующие призы:

250 грн для 1500 клиентов (375 человек ежемесячно)

2 500 грн для 100 клиентов (25 человек ежемесячно)

Смартфон Samsung Galaxy S25 для 8 клиентов (2 человека ежемесячно)

Наушники Galaxy Buds 3 Pro для 4 клиентов (1 человек ежемесячно)

Один участник может выигрывать денежные призы на каждом этапе акции, но получить смартфон или наушники можно только один раз за весь период.

Основные условия акции: что нужно сделать?

Чтобы стать участником розыгрыша, вам не нужно регистрироваться — все происходит автоматически. Просто выполните два простых действия:

Активируйте в приложении «Приват24» услугу «пополнение карты по номеру телефона», если вы еще этого не сделали. Отправьте или получите перевод по номеру телефона на карту Visa в приложении «Приват24» на сумму от 250 грн.

Переводить средства по номеру телефона очень удобно, ведь вам не нужно знать номер карты получателя. Достаточно просто выбрать нужный контакт из своей телефонной книги. Это значительно ускоряет процесс и снижает риск ошибок. Помните, что важным условием является использование именно карт Visa и осуществление операции в «Приват24». Попробуйте — и, возможно, именно ваш перевод станет выигрышным!