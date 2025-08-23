ПриватБанк роздає по 250 грн клієнтам: як отримати гроші за звичайний переказ

Хочете отримати приємний грошовий бонус за звичну операцію? Клієнти ПриватБанку мають таку можливість! До 22 вересня 2025 року банк проводить акцію, в рамках якої можна виграти не лише кешбек, а й цінні гаджети. Ця програма лояльності має на меті популяризувати зручний та швидкий спосіб переказу коштів — за номером телефону.

Як отримати 250 гривень та інші подарунки?

ПриватБанк та Visa підготували для учасників щедрі винагороди, які розігруватимуться щомісяця. Переможці визначаються шляхом випадкового комп’ютерного відбору серед усіх, хто виконав умови акції. Передбачені такі призи:

250 грн для 1500 клієнтів (375 осіб щомісяця)

2 500 грн для 100 клієнтів (25 осіб щомісяця)

Смартфон Samsung Galaxy S25 для 8 клієнтів (2 особи щомісяця)

Навушники Galaxy Buds 3 Pro для 4 клієнтів (1 особа щомісяця)

Один учасник може вигравати грошові призи на кожному етапі акції, але отримати смартфон або навушники можна лише один раз за весь період.

Головні умови акції: що потрібно зробити?

Щоб стати учасником розіграшу, вам не потрібно реєструватися — все відбувається автоматично. Просто виконайте дві прості дії:

Активуйте в застосунку “Приват24” послугу “поповнення картки за номером телефону”, якщо ви ще цього не зробили. Надішліть або отримайте переказ за номером телефону на картку Visa у застосунку “Приват24” на суму від 250 грн.

Переказувати кошти за номером телефону дуже зручно, адже вам не потрібно знати номер картки одержувача. Достатньо просто обрати потрібний контакт зі своєї телефонної книги. Це значно пришвидшує процес і знижує ризик помилок. Пам’ятайте, що важливою умовою є використання саме карток Visa та здійснення операції в “Приват24”. Спробуйте — і, можливо, саме ваш переказ стане виграшним!