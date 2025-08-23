Пенсии украинцев пересчитают по новой формуле: что нужно знать уже сегодня

В Украине размер будущей пенсии зависит от трех ключевых показателей: вашего стажа, вашей официальной зарплаты и среднего заработка по стране. Расчеты показывают, что на пенсии можно рассчитывать на сумму, которая составляет лишь около 29% от вашей прежней зарплаты. Чтобы понять, как это работает, стоит разобраться в официальной формуле.

Как работает формула расчета пенсии?

Пенсию рассчитывают по следующей формуле, которая учитывает все официальные данные:

Средняя зарплата за 3 предыдущих года × ваш стаж × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%

Стаж. Накопить необходимый стаж становится все сложнее. С 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 35 лет официального стажа. При этом учеба и служба в армии, которые ранее учитывались, больше не засчитываются.

Соотношение зарплат. Этот коэффициент показывает, насколько ваша зарплата была выше или ниже средней по стране.

Практические примеры

Рассмотрим, как это работает на реальных цифрах:

Минимальная зарплата. Даже с полным сажем ваша пенсия будет рассчитана на уровне всего 2169 грн. Это меньше, чем установленный законом минимум, поэтому государство будет доплачивать вам до 2361 грн.

Зарплата выше средней. Если ваш заработок был на 10% выше среднего, с полным стажем ваша пенсия составит около 5796 грн.

Легальная работа и уплата взносов — это единственный способ обеспечить себе достойную пенсию. В противном случае вы рискуете получить минимальную выплату, которая не покроет даже базовые расходы. Хотя в целом перспективы неутешительные. Сейчас в Украине дефицит рабочей силы. То есть поступает слишком мало ЕСВ и обеспечить пенсионеров становится сложнее. В ближайшее время ситуация улучшится, ведь из Украины продолжает уезжать трудоспособное население.