Пенсии украинцев пересчитают по новой формуле: что нужно знать уже сегодня
В Украине размер будущей пенсии зависит от трех ключевых показателей: вашего стажа, вашей официальной зарплаты и среднего заработка по стране. Расчеты показывают, что на пенсии можно рассчитывать на сумму, которая составляет лишь около 29% от вашей прежней зарплаты. Чтобы понять, как это работает, стоит разобраться в официальной формуле.
Как работает формула расчета пенсии?
Пенсию рассчитывают по следующей формуле, которая учитывает все официальные данные:
Средняя зарплата за 3 предыдущих года × ваш стаж × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%
- Стаж. Накопить необходимый стаж становится все сложнее. С 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 35 лет официального стажа. При этом учеба и служба в армии, которые ранее учитывались, больше не засчитываются.
- Соотношение зарплат. Этот коэффициент показывает, насколько ваша зарплата была выше или ниже средней по стране.
Практические примеры
Рассмотрим, как это работает на реальных цифрах:
- Минимальная зарплата. Даже с полным сажем ваша пенсия будет рассчитана на уровне всего 2169 грн. Это меньше, чем установленный законом минимум, поэтому государство будет доплачивать вам до 2361 грн.
- Зарплата выше средней. Если ваш заработок был на 10% выше среднего, с полным стажем ваша пенсия составит около 5796 грн.
Легальная работа и уплата взносов — это единственный способ обеспечить себе достойную пенсию. В противном случае вы рискуете получить минимальную выплату, которая не покроет даже базовые расходы. Хотя в целом перспективы неутешительные. Сейчас в Украине дефицит рабочей силы. То есть поступает слишком мало ЕСВ и обеспечить пенсионеров становится сложнее. В ближайшее время ситуация улучшится, ведь из Украины продолжает уезжать трудоспособное население.