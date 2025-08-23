Новини

Пенсії українців перерахують за новою формулою: що потрібно знати вже сьогодні

В Україні розмір майбутньої пенсії залежить від трьох ключових показників: вашого стажу, вашої офіційної зарплати та середнього заробітку по країні. Розрахунки показують, що на пенсії можна розраховувати на суму, яка становить лише близько 29% від вашої колишньої зарплати. Щоб зрозуміти, як це працює, варто розібратися в офіційній формулі.

Як працює формула розрахунку пенсії?

Пенсію рахують за такою формулою, яка враховує всі офіційні дані:

Середня зарплата за 3 попередні роки × ваш стаж × співвідношення вашої зарплати до середньої × 1%

  • Стаж. Накопичити необхідний стаж стає все складніше. З 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 35 років офіційного стажу. При цьому навчання та служба в армії, які раніше враховувалися, більше не зараховуються.
  • Співвідношення зарплат. Цей коефіцієнт показує, наскільки ваша зарплата була вищою чи нижчою за середню по країні.

Практичні приклади

Розглянемо, як це працює на реальних цифрах:

  • Мінімальна зарплата. Навіть з повним стажем ваша пенсія буде розрахована на рівні лише 2169 грн. Це менше, ніж встановлений законом мінімум, тому держава доплачуватиме вам до 2361 грн.
  • Зарплата вище середньої. Якщо ваш заробіток був на 10% вище середнього, з повним стажем ваша пенсія складе близько 5796 грн.

Легальна робота та сплата внесків — це єдиний шлях забезпечити собі гідну пенсію. В іншому випадку, ви ризикуєте отримати мінімальну виплату, що не покриє навіть базові витрати. Хоча загалом перспективи невтішні. Наразі в Україні дефіцит робочої сили. тобто надходить надто мало ЄСВ і забезпечити пенсіонерів стає складніше. Найближчим часом наря чи ситуація покращиться, адже з України продовжує виїжджати працездатне населення. 

