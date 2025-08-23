Пенсії українців перерахують за новою формулою: що потрібно знати вже сьогодні

В Україні розмір майбутньої пенсії залежить від трьох ключових показників: вашого стажу, вашої офіційної зарплати та середнього заробітку по країні. Розрахунки показують, що на пенсії можна розраховувати на суму, яка становить лише близько 29% від вашої колишньої зарплати. Щоб зрозуміти, як це працює, варто розібратися в офіційній формулі.

Як працює формула розрахунку пенсії?

Пенсію рахують за такою формулою, яка враховує всі офіційні дані:

Середня зарплата за 3 попередні роки × ваш стаж × співвідношення вашої зарплати до середньої × 1%

Стаж. Накопичити необхідний стаж стає все складніше. З 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 35 років офіційного стажу. При цьому навчання та служба в армії, які раніше враховувалися, більше не зараховуються.

Співвідношення зарплат. Цей коефіцієнт показує, наскільки ваша зарплата була вищою чи нижчою за середню по країні.

Практичні приклади

Розглянемо, як це працює на реальних цифрах:

Мінімальна зарплата. Навіть з повним стажем ваша пенсія буде розрахована на рівні лише 2169 грн. Це менше, ніж встановлений законом мінімум, тому держава доплачуватиме вам до 2361 грн.

Зарплата вище середньої. Якщо ваш заробіток був на 10% вище середнього, з повним стажем ваша пенсія складе близько 5796 грн.

Легальна робота та сплата внесків — це єдиний шлях забезпечити собі гідну пенсію. В іншому випадку, ви ризикуєте отримати мінімальну виплату, що не покриє навіть базові витрати. Хоча загалом перспективи невтішні. Наразі в Україні дефіцит робочої сили. тобто надходить надто мало ЄСВ і забезпечити пенсіонерів стає складніше. Найближчим часом наря чи ситуація покращиться, адже з України продовжує виїжджати працездатне населення.