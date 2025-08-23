Пенсії українців перерахують за новою формулою: що потрібно знати вже сьогодні
В Україні розмір майбутньої пенсії залежить від трьох ключових показників: вашого стажу, вашої офіційної зарплати та середнього заробітку по країні. Розрахунки показують, що на пенсії можна розраховувати на суму, яка становить лише близько 29% від вашої колишньої зарплати. Щоб зрозуміти, як це працює, варто розібратися в офіційній формулі.
Як працює формула розрахунку пенсії?
Пенсію рахують за такою формулою, яка враховує всі офіційні дані:
Середня зарплата за 3 попередні роки × ваш стаж × співвідношення вашої зарплати до середньої × 1%
- Стаж. Накопичити необхідний стаж стає все складніше. З 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 35 років офіційного стажу. При цьому навчання та служба в армії, які раніше враховувалися, більше не зараховуються.
- Співвідношення зарплат. Цей коефіцієнт показує, наскільки ваша зарплата була вищою чи нижчою за середню по країні.
Практичні приклади
Розглянемо, як це працює на реальних цифрах:
- Мінімальна зарплата. Навіть з повним стажем ваша пенсія буде розрахована на рівні лише 2169 грн. Це менше, ніж встановлений законом мінімум, тому держава доплачуватиме вам до 2361 грн.
- Зарплата вище середньої. Якщо ваш заробіток був на 10% вище середнього, з повним стажем ваша пенсія складе близько 5796 грн.
Легальна робота та сплата внесків — це єдиний шлях забезпечити собі гідну пенсію. В іншому випадку, ви ризикуєте отримати мінімальну виплату, що не покриє навіть базові витрати. Хоча загалом перспективи невтішні. Наразі в Україні дефіцит робочої сили. тобто надходить надто мало ЄСВ і забезпечити пенсіонерів стає складніше. Найближчим часом наря чи ситуація покращиться, адже з України продовжує виїжджати працездатне населення.