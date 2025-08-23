Hardnews
GeForce RTX 5050 та RTX 5060 протестували в сучасних іграх
Бюджетні відеокарти GeForce RTX 5050 і RTX 5060 порівняли в 12 іграх у 1080p. Протестував графічні адаптери автор YouTube-каналу Testing Games.
Результати:
- Clair Obscur: Expedition 33 — 59 fps (GeForce RTX 5050), 74 fps (GeForce RTX 5060).
- S.T.A.L.K.E.R. 2 — 50 кадрів/с (GeForce RTX 5050), 61 кадрів/с (GeForce RTX 5060).
- The Last of Us Part II — 72 кадрів/с (GeForce RTX 5050), 95 кадрів/с (GeForce RTX 5060).
- Red Dead Redemption 2 — 75 кадрів в секунду (GeForce RTX 5050), 96 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
- God of War: Ragnarök — 83 кадри в секунду (GeForce RTX 5050), 112 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
- CYBERPUNK 2077 — 55 кадрів/с (GeForce RTX 5050), 73 кадри/с (GeForce RTX 5060).
- Doom: The Dark Ages — 53 кадри/с (GeForce RTX 5050), 68 кадрів/с (GeForce RTX 5060).
- Ghost of Tsushima — 62 кадри в секунду (GeForce RTX 5050), 81 кадр в секунду (GeForce RTX 5060).
- Oblivion Remastered — 56 кадрів в секунду (GeForce RTX 5050), 78 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
- Forza Horizon 5 — 95 кадрів в секунду (GeForce RTX 5050), 125 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
- Horizon Forbidden West — 67 кадрів в секунду (GeForce RTX 5050), 86 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
- Kingdom Come Deliverance 2 — 43 кадри в секунду (GeForce RTX 5050), 59 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
Висновок — GeForce RTX 5060 значно швидша. І точно варта додаткових 50 доларів.