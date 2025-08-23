Hardnews

GeForce RTX 5050 та RTX 5060 протестували в сучасних іграх

GSMinfo23.08.2025

Бюджетні відеокарти GeForce RTX 5050 і RTX 5060 порівняли в 12 іграх у 1080p. Протестував графічні адаптери автор YouTube-каналу Testing Games.

Результати:

  1. Clair Obscur: Expedition 33 — 59 fps (GeForce RTX 5050), 74 fps (GeForce RTX 5060).
  2. S.T.A.L.K.E.R. 2 — 50 кадрів/с (GeForce RTX 5050), 61 кадрів/с (GeForce RTX 5060).
  3. The Last of Us Part II — 72 кадрів/с (GeForce RTX 5050), 95 кадрів/с (GeForce RTX 5060).
  4. Red Dead Redemption 2 — 75 кадрів в секунду (GeForce RTX 5050), 96 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
  5. God of War: Ragnarök — 83 кадри в секунду (GeForce RTX 5050), 112 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
  6. CYBERPUNK 2077 — 55 кадрів/с (GeForce RTX 5050), 73 кадри/с (GeForce RTX 5060).
  7. Doom: The Dark Ages — 53 кадри/с (GeForce RTX 5050), 68 кадрів/с (GeForce RTX 5060).
  8. Ghost of Tsushima — 62 кадри в секунду (GeForce RTX 5050), 81 кадр в секунду (GeForce RTX 5060).
  9. Oblivion Remastered — 56 кадрів в секунду (GeForce RTX 5050), 78 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
  10. Forza Horizon 5 — 95 кадрів в секунду (GeForce RTX 5050), 125 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
  11. Horizon Forbidden West — 67 кадрів в секунду (GeForce RTX 5050), 86 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).
  12. Kingdom Come Deliverance 2 — 43 кадри в секунду (GeForce RTX 5050), 59 кадрів в секунду (GeForce RTX 5060).

Висновок — GeForce RTX 5060 значно швидша. І точно варта додаткових 50 доларів.

