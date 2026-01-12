Honor готує «монстра автономності» за $140

Відомий техноблогер Digital Chat Station поділився інсайдерською інформацією про нову розробку компанії Honor. Виробник готує до випуску бюджетний смартфон, ключовою особливістю якого стане неймовірний час автономної роботи. Судячи з оприлюднених характеристик, пристрій розроблявся з акцентом на витривалість, проте решта параметрів також виглядають досить привабливо для своєї цінової категорії.

За даними джерела, майбутній Honor X80 буде оснащений акумулятором ємністю 10 000 мАг. Це фактично вбудований павербанк, що вдвічі перевищує ємність батарей більшості сучасних флагманів. Смартфон отримає великий LTPS-дисплей діагоналлю 6,81 дюйма з високою роздільною здатністю 1,5K.

За продуктивність новинки відповідатиме процесор від Qualcomm серії Snapdragon 7. Хоча конкретна модель чіпа не уточнюється, це рішення зазвичай забезпечує хороший баланс між швидкодією та енергоефективністю, що ідеально пасує концепції «довгограючого» смартфона.

Найцікавішим аспектом новинки є її очікувана вартість. Інсайдер стверджує, що ціна Honor X80 складе близько 1000 юанів, що за актуальним курсом дорівнює приблизно 140 доларам. Точна дата анонсу та деталі про вихід на міжнародний ринок поки що не розголошуються.