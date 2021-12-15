Стало відомо, про що буде другий сезон «Гри в кальмара»

Продовженню «Гри в кальмара» бути! Автор хайпового проекту Хван Дон Хек поділився подробицями про зйомки другого сезону. За словами режисера, нові серії розкриють головного героя з несподіваного боку.





Якщо протягом першого сезону учасник №456, він же Сон Гі-Хун, відрізнявся пасивністю і лише іноді проявляв свою людяність, у майбутньому сценаристи зроблять його більш яскравим і різнобічним. Герою знову належить взяти участь у смертельній грі, правда в якій ролі – претендента на приз або ведучого, поки не повідомляється.

Режисер пообіцяв, що учасник №456 «обов’язково зробить щось для світу».

«У першому сезоні ми побачили, що Гі-Хун – персонаж, чия людяність розкривається лише у певних ситуаціях. Іншими словами, його емпатія проявляється у дуже пасивній манері. Але в другому сезоні через те, що він дізнався з ігор, його емоційний відгук буде активнішим», – написав режисер на платформі Entertainment Weekly

Також у новому сезоні більше часу буде присвячено розкриттю характерів та внутрішніх переживань персонажів, чого відверто бракувало оригіналу. Їхні реакції на події часом виглядали дивно, оскільки у глядачів не було достатньо розуміння життєвого бекграунду героїв.

Обіцяють і продовження лінії братів – ведучого та поліцейського, з чого можна зробити висновок, що детектив не помер під час падіння зі скелі.

Особа ведучого, за словами режисера, має деякі подібності з перетворенням Енакіна Скайуокера на Дарта Вейдера. Він свого часу став переможцем гри і вирішив не боротися з нею, а очолити, щоб втягнути у змагання інших людей. Імовірно, перед подібним вибором – стати джедаєм чи Дартом Вейдером, у нових серіях опиниться і головний герой Сон Гі-Хун.