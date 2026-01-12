Романтика та «розумний» лиходій: нові подробиці The Blood of Dawnwalker від творців «Відьмака 3»

Фанати «Відьмака 3», які пам’ятають складні стосунки Ґеральта, Єнніфер та Трісс (і знаменитого єдинорога), можуть видихнути: у новій грі від студії Rebel Wolves романтичні лінії нікуди не зникнуть. Креативний директор студії Матеуш Томашкевич в інтерв’ю під час New Game + Expo підтвердив наявність амурних справ у The Blood of Dawnwalker.

Кохання та стосунки На запитання стрімерки Luality про те, чи буде у грі романтика, Томашкевич відповів категорично: «Так, звичайно!». Хоча розробник не став розкривати конкретних персонажів, з якими можна буде завести роман, він запевнив, що побудова стосунків із соратниками стане важливою частиною ігрового процесу.

Антагоніст, який не сидить на місці Куди більше деталей розкрили про головного лиходія — вампіра Бренсіса, який збудував навколо себе культ особи. Rebel Wolves хочуть відійти від кліше, коли злодійс просто чекає на героя у фінальному замку. Бренсіс заявлений як «активний антагоніст».

У грі буде реалізована система, що нагадує механіку помсти з Metal Gear Solid V, але з акцентом на зміну світу:

Чим активніше гравець підриває діяльність Бренсіса, тим вищим стає рівень його «відомості» для ворога. Укази: У відповідь на дії гравця лиходій видаватиме укази. Це може призвести до посилення патрулів на дорогах або навіть повного локдауну міст, що значно ускладнить переміщення.

Розробники обіцяють, що ці механіки динамічно змінюватимуть ґеймплей відкритого світу. Реліз The Blood of Dawnwalker на ПК та консолях очікується вже цього року.