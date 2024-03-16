В Epic Games Store роздають одразу дві круті ігри

Слідом за початком весняного розпродажу Steam інший великий магазин ігор Epic Games Store також почав зливати великі проєкти зі знижками, а два тайтли можна навіть забрати безкоштовно.

Перша гра – чорно-біла 2D-головоломка The Bridge, яка набрала величезну кількість позитивних відгуків у Steam.

“The Bridge – це двомірна логічна гра, під час якої вам доведеться переглянути свій погляд на фізику і перспективу. Складіть Ісаака Ньютона з М. К. Ешером – і отримаєте The Bridge. Керуйте тяжінням, ходіть по стелі як по підлозі, і все це в декораціях неможливих споруд”, – йдеться в описі The Bridge.

Цю гру можна отримати у свою колекцію до вечора 21 березня.

Другий тайтл – популярний екшен Deus Ex: Mankind Divided.

“Deus Ex: Mankind Divided – це рольова гра в стилістиці кіберпанку, в якій у ваших рішень є наслідки. Ви граєте за Адама Дженсена – таємного агента, що володіє аугментаціями. Його мета – знищити Ілюмінатів, які бажають захопити контроль над майбутнім людства”, – з опису гри.