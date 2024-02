Розкрито можливий термін виходу The Last Of Us 3

Репортери Forbes звернули увагу на документальний фільм про розробку другої частини гри The Last Of Us від студії Naughty Dog.

У фільмі директор студії Ніл Дракманн розповідає про те, що сюжет гри ще не закінчений і може бути продовжений у вигляді The Last Of Us Part III. Однак розробка потребує часу, тому нова гра навряд чи вийде найближчим часом. Дракманн зазначив, що між першою та третьою частинами гри минуло 7 років, і немає жодної гарантії, що з третьою частина не буде так само.

І якщо виходити з відомих термінів розробки, третя частина з’явиться не раніше 2030 року. Такого висновку дійшов оглядач Forbes Пол Тассі. Він пов’язав із можливим виходом гри не тільки термін розробки, а й вихід консолі PlayStation 6.

Але може бути й так, що The Last Of Us Part III не вийде ніколи: “Якщо нам ніколи не вдасться зробити це знову, це буде прекрасним кінцем”. Так сказав Дракманн щодо другої та третьої частини гри.