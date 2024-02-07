Microsoft наполегливо переконую користувачів Windows 10 перейти на 11-ку

Компанія Microsoft продовжує просувати Windows 11 – і з часом її пропозиції перейти на актуальну ОС стають наполегливішими. У рамках відповідної агітації на пристроях з Windows 10 знову почала з’являтися реклама, що розповідає про переваги оновлення.

Судячи зі скріншотів, повідомлення складається з чотирьох сторінок. На першій Microsoft повідомляє, що користувач може безкоштовно перейти на Windows 11 і навіть продовжити працювати за ПК під час її встановлення. Водночас зазначається, що файли нової ОС не займуть багато місця.

Друга сторінка повідомляє, що перехід на Windows 11 буде «плавним», а до її дизайну можна легко звикнути.

Третій екран описує Windows 11 як «цікаве оновлення з новим зовнішнім виглядом, покращеною безпекою та швидкістю». Розробник заявляє, що ОС дозволить зручно організувати робочі та ігрові процеси на ПК.

Нарешті, на четвертій сторінці, що з’являється при відмові від апдейта, Microsoft востаннє нагадує про зручність роботи з файлами нової ОС. Хоча з випуску Windows 11 минуло вже більше двох років, більшість користувачів (понад 66%) все ще використовує попередню версію операційної системи. При цьому офіційна підтримка десятки припиняється з 14 жовтня 2025 року.