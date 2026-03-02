«Київстар» першим в Україні підключить смартфони до супутників Starlink

Український оператор «Київстар» став офіційним партнером нового сервісу Starlink Mobile від компанії SpaceX. Ця інноваційна технологія базується на супутниках покоління V2, які здатні забезпечувати мобільний зв’язок напряму зі звичайними смартфонами, без потреби у наземних базових станціях чи спеціальному обладнанні.

Головна перевага нових супутників полягає у суттєво розширеному функціоналі. Якщо попередні версії системи Direct-to-Cell підтримували переважно обмін текстовими повідомленнями, то апарати V2 орієнтовані на повноцінні голосові та відеодзвінки, стримінг і високошвидкісний інтернет. Завдяки вдосконаленим антенам їхня пропускна здатність зросла приблизно у 20 разів.

Нові супутники фактично виконуватимуть роль «космічних веж мобільного зв’язку». Вони інтегруватимуться з мережею «Київстар» за принципом роумінгу, що дозволить абонентам непомітно і без розривів перемикатися між наземним та супутниковим сигналом. Очікується, що в більшості випадків якість такого зв’язку буде наближеною до стандарту 5G.

Варто зазначити, що Starlink Mobile не покликаний замінити традиційні вишки, а має стати їхнім надійним доповненням. Сервіс буде незамінним у віддалених регіонах, для екстрених служб, а також під час масштабних пошкоджень інфраструктури чи блекаутів. Наразі «Київстар» є єдиним представником України у престижному списку глобальних партнерів SpaceX.