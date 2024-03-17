Міряємо радіацію в квартирі смартфоном: два способи

З радіацією жарти погані. Як відомо, у людини немає доступних органів чуття для цього небезпечного виду випромінювання, тому довгий час радіація залишалася загадкою для людства.

Що таке радіоактивність та іонізуюче випромінювання

Радіоактивність – це здатність хімічних елементів до розпаду, унаслідок якого утворюються нові атоми, здатні чинити на тканини іонізуюче випромінювання.

Небезпека іонізуючого випромінювання полягає в його здатності створювати всередині тканин нові заряджені частинки, які чинять руйнівну дію на клітини тканин, спричиняючи їхню мутацію та загибель.

Іонізуюче випромінювання різниться за ступенем проникаючої здатності, тому не всі його види однаково небезпечні для людини. Наприклад, альфа-випромінювання має низьку проникаючу здатність, зупинити яку зможе аркуш звичайного паперу, тому не представляє небезпеки доти, доки не потрапить безпосередньо всередину організму через повітря, що вдихається, або відкриту рану. Однак існує ще бета- та гамма-випромінювання. Останнє може поширюватися зі швидкістю світла, а зупинити його може лише товстий шар свинцю чи бетону.

Допустимі дози радіації

Для вимірювання рівня радіації існує кілька одиниць виміру. Найпоширеніші серед них Зіверт, Грей і Рентген.

Зіверт – це кількість енергії, поглинута кілограмом біологічної тканини, що дорівнює за впливом поглинутій дозі в 1 Грей.

– це кількість енергії, поглинута кілограмом біологічної тканини, що дорівнює за впливом поглинутій дозі в 1 Грей. Грей – одиниця, яка показує скільки енергії іонізуючого випромінювання поглинув один кілограм речовини.

– одиниця, яка показує скільки енергії іонізуючого випромінювання поглинув один кілограм речовини. Рентген – одиниця експозиційної дози радіоактивного опромінення рентгенівським або гамма-випромінюванням, яка визначається за їхньою іонізуючою дією на сухе атмосферне повітря.

В Україні допустимі норми радіації для населення встановлені на рівні 1 мЗв (мілізіверт) на рік для загального населення і 20 мЗв на рік для професіоналів, які працюють у сфері, де існує ризик впливу радіації​​. Ці норми є важливими для забезпечення безпеки та здоров’я людей, зокрема для запобігання негативному впливу іонізуючого випромінювання.

Як виміряти радіацію смартфоном

Додаток Radioactivity Counter (доступний на Android та iOS) підраховує кількість іонізуючого випромінювання завдяки чутливості матриці камери смартфона до випромінювання за межами видимого спектра. Якщо заклеїти камеру смартфона непрозорою стрічкою, то камера перестане розпізнавати освітлення, але продовжить реєструвати гамма-випромінювання, яке відобразиться у вигляді білих точок.

Після встановлення застосунку необхідно заклеїти камеру смартфона чорною стрічкою, яка не повинна пропускати джерело світла.

Потім, необхідно налаштувати рівень шуму. Для цього необхідно натиснути відповідну кнопку “Set noise”. Можна також встановити рівень шуму вручну в налаштуваннях програми, використовуючи для цього таблицю для конкретної моделі вашого смартфона.

Після закінчення калібрування, додаток повідомить про поточний рівень перешкод і почне перевірку. У разі виявлення джерела підвищеної радіації, телефон почне видавати характерні клацання і відобразить рівень радіації на екрані смартфона.

Ще один спосіб виміряти рівень радіації за допомогою смартфона – встановлення портативного лічильника Гейгера в TRS роз’єм mini-jack (3.5 мм), який зазвичай слугує для підключення навушників.

Такі прилади можна придбати на відомих китайських маркетплейсах. Головне – не переплутати дозиметр із приладом для вимірювання електромагнітного випромінювання. Виглядають вони практично однаково, тому перед покупкою не полінуйтеся вивчити докладні характеристики.