Дротова чи бездротова швидка зарядка — що краще для батареї смартфона?

Як бездротові, так і дротові пристрої швидкої зарядки сильно нагріваються в процесі роботи. У багатьох користувачів смартфонів це викликає побоювання. Який із способів заряджання гірший у довгостроковій перспективі?

Як дротова, так і бездротова зарядка можуть бути зручними з різних причин. Через провід гаджети заряджаються значно швидше, ніж “по повітрю”, що робить провідну зарядку пріоритетною для тих, кому важлива саме висока швидкість процесу.

Як правило, під час швидкого заряджання смартфон відчутно нагрівається. Виробники пояснюють, що і бездротова, і провідна швидкі зарядки супроводжуються виділенням тепла, і це нормально.

Але бездротові зарядні панелі знаходяться в безпосередній близькості від акумулятора , тоді як дротові зарядні пристрої теж нагріваються, але значна частина тепла відводиться через зарядний блок, а не через смартфон. Виходить, дротовий варіант безпечніший?

Насправді, у смартфоні є вбудовані алгоритми безпеки, які у будь-якому випадку запобігають його перезарядженню або перегріву. Тому ви можете користуватися і провідною, і бездротовою зарядкою, орієнтуючись на власний комфорт. Який спосіб зручніше, вирішувати лише користувачеві, оскільки кожен з них має свої плюси та мінуси.

Важливо пам’ятати, що зарядка не єдиний час дня, коли смартфон піддається нагріванню. Прогулянка вулицею в спекотний літній день з гаджетом в кишені, залишення його на панелі приладів автомобіля або похід з мобільним пристроєм на пляж піддають смартфон надмірному нагріванню, і це більш серйозна загроза, ніж будь-яка форма зарядки.

Ще один спосіб обмежити кількість циклів заряджання, які прискорюють знос акумулятора – зупиняти зарядку акумулятора, коли він поповниться на 80-90%, і не допускати падіння рівня заряду батареї нижче 20-30%.