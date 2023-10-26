Стало відомо, що найбільше дратує українців у їх смартфонах

Смартфони стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, але іноді вони є джерелом роздратування їх власників. Редакція GSMinfo проаналізувала дослідження та опитування на тему того, які моменти дратують користувачів у смартфонах, та обрала основні джерела негативних емоцій.
Погана батарея. Одним із головних джерел роздратування є недостатній час автономної роботи гаджета . Користувачі часто стикаються з нестачею заряду в невідповідний момент.
Зависання та лаги. Ніхто не любить, коли смартфон починає підвисати або гальмувати в невідповідний момент, і це викликає обурення.
Спам . Багато додатків і сайтів буквально засипають користувачів нав’язливою рекламою та спамом, а повідомлення про них відволікають від справ.
Нестача вільної пам’яті. Постійна боротьба з нестачею вільного місця на пристрої також може спричинити стрес .
Спливаючі повідомлення . Постійні повідомлення від різних додатків теж не додають радості власникам смартфонів, особливо якщо вони відбуваються в самий невідповідний момент.
Відсутність сигналу. Проблеми з мобільним або Wi-Fi можуть викликати роздратування, особливо в місцях з поганим покриттям.
Складність налаштування. Деякі користувачі виходять із себе, коли їм доводиться боротися із зайвою складністю налаштувань та інтерфейсу.
Відсутність актуальних оновлень операційної системи .
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