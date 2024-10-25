Xiaomi 15 і 15 Pro показали з усіх боків на офіційних рендерах

Напередодні наступної масштабної презентації Xiaomi, яка відбудеться 29 жовтня, компанія поділилася в Weibo офіційними рендерами майбутніх флагманських смартфонів.

Глава мобільного підрозділу Xiaomi Лу Вейбінг зазначив, що Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro отримають дисплеї Micro Quad Curved із захисним склом Xiaomi Longjing Glass 2-го покоління, блок камер буде прикритий керамічною лінзою Deco.

Також один із постерів розкрив, що базовий Xiaomi 15 буде оснащений 6,36-дюймовим OLED-дисплеєм з рамками по всьому периметру товщиною 1,38 мм.

Нарешті, серія 15 стане першою серед флагманів Xiaomi з ультразвуковими сканерами відбитків пальців.