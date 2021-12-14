Xiaomi 12 Ultra: дизайн, характеристики, тест процесора та ймовірна ціна

У будь-яку епоху з’являлися винаходи або гаджети, що випередили свій час, впевнені, кожен з вас зможе легко назвати кілька подібних пристроїв.





І напередодні презентації Xiaomi, на якій буде представлена ​​MIUI 13 і відразу кілька смартфонів, ми вирішили детальніше вивчити інформацію з приводу флагмана компанії – Xiaomi 12 Ultra, який на нашу думку ризикує стати саме таким, що випередив свій час смартфоном. Нехай і з’явиться тільки у середині 2022 року.

Дизайн

Напевно, ви вже бачили фотографії захисних чохлів, які будуть поставлятися в комплекті з Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro і Xiaomi 12 Ultra.

Погодьтеся, чохол Xiaomi 12 Ultra виділяється із загальної маси та залишає безліч питань насамперед через велику кількість отворів під датчики та камери.

Вчора у мережі з’явилися детальні рендери флагманської моделі, які розкривають ще кілька цікавих фактів про смартфон. По-перше, камер буде чотири, всупереч деяким прогнозам. По-друге, одним із датчиків може стати аналог Lidar, який встановлений в останніх моделях iPhone, а призначення двох інших поки невідомо.

Останній з восьми отворів відведено під подвійний спалах, яскравість якого можна буде регулювати самостійно.

Характеристики та тести

У тому що Xiaomi 12 Ultra працюватиме під керуванням Snapdragon 8 Gen 1 немає жодних сумнівів. До речі, ось порівняльна таблиця, яка показує перевагу над Snapdragon 888, що був встановлений у Xiaomi 11 Ultra.

А ось результати тестів у двох популярних бенчмарках (AnTuTu та GeekBench 5):

Звичайно ж, у парі до такого потужного чіпа йде не менш швидка оперативна пам’ять (LPDDR5), кількість якої за різними даними становитиме від 12 до 16 ГБ

Крім цього смартфон може отримати новий тип акумулятора, який за інших рівних дозволяє на 10% збільшити час роботи та термін служби батареї, в першу чергу через встановлення власного чіпа який може:

Слідкувати за температурою і вносити корективи в розподіл струму, що віддається

Аналізувати стан батареї та відстежувати «процес зносу»

Управляти «нічною зарядкою» після аналізу сценарію використання (у скільки ставите на зарядку і скільки знімаєте).

Що стосується камер, то в основному модулі буде встановлений 50 МП світлосильний сенсор від Samsung, а телефото модуль зможе порадувати 120-кратним зумом, ще одна камера передбачувано відповідатиме за розмиття, а четвертою швидше за все стане монохромний сенсор власної розробки.

Ціна

Торік вартість смартфонів одинадцятої серії починалася від 3999 юанів (17 000 гривень), але через брак процесорів і мікросхем цього року такої «низькою» ціни чекати не доведеться.

У Китаї ціни на Xiaomi 12 стартують з 4299 юанів (18200 гривень), а Xiaomi 12 Ultra за різними даними буде коштувати 5999 або 6499 юанів, що в перерахунку на рублі становить 25 і 27 тисяч гривень відповідно.