Redmi Note 13R Pro: середнячок з топовою начинкою

Компанія Xiaomi офіційно представила новий середньобюджетний смартфон Redmi Note 13R Pro з дуже якісним екраном, великою батареєю і крутими камерами.

Redmi Note 13R Pro оснащений 6,67-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ (2400 x 1080 пікселів), частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 1000 ніт і ШІМ-затемненням 1920 Гц.

На задній панелі розташований блок з двома камерами: основною на 108 Мп з підтримкою 3-кратного зуму і датчиком глибини на 2 Мп. Роздільна здатність фронталки становить 16 Мп.

Девайс отримав чипсет MediaTek Dimensity 6080, 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x і накопичувач стандарту UFS 2.2 на 256 ГБ. Живиться смартфон від акумулятора ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки до 33 Вт.

Крім того, Redmi Note 13R Pro пропонує сканер відбитків пальців у кнопці живлення, ІЧ-передавач, порт USB-C, 3,5-мм аудіороз’єм, слот під дві SIM-карти, GPS, Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.3.

Виробник оцінив Redmi Note 13R Pro в 1999 юанів (~$280). Передбачається, що на глобальний ринок смартфон вийде під назвою POCO X6 Neo.