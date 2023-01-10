Android cмартфони отримають одну з найкращих функцій iPhone

Коли минулого року Apple оголосила, що захід із запуску iPhone 14 називатиметься «Far Out», стало зрозуміло, що гігант із Купертіно готується впровадити супутниковий зв’язок на свої пристрої. Тепер завдяки Qualcomm ця технологія з’явиться і на Android смартфонах.

Apple називає свій супутниковий зв’язок Emergency SOS. Вона не дозволяє здійснювати дзвінки — антени всередині телефону надто малі для цього — коннект із супутниками використовується для надсилання повідомлень до екстрених служб, коли мобільна мережа недоступна. Однак Qualcomm пішла ще далі.

На виставці CES компанія представила функцію Snapdragon Satellite , яка підтримуватиме обмін повідомленнями у надзвичайних ситуаціях, двостороннє відправлення SMS та повідомлень у «інших додатках». Qualcomm ясно дала зрозуміти, що їхня технологія призначена не тільки для екстрених випадків, але і для повсякденного використання у віддалених, сільських та морських районах. Для розробки Satellite Qualcomm співпрацювала з Iridium, відомою своїми супутниковими телефонами.

Спочатку супутниковий зв’язок буде доступний не на всіх Android-пристроях. Для її використання знадобиться модем Qualcomm X70, який зараз є лише у флагманському чіпі Snapdragon 8 Gen 2.

Функція Snapdragon Satellite “буде запущена в окремих регіонах, починаючи з другої половини 2023 року”, – йдеться в повідомленні компанії. Очікується, що в майбутньому вона з’явиться на планшетах, ноутбуках, автомобілях та пристроях IoT.