Майнер біткоїну «зловив» один шанс із 20 тис. і заробив $244 тис.

27 квітня одиночний майнер з обчислювальною потужністю 60 TH/s успішно здобув блок 733 739 та отримав винагороду в 6,25 BTC (близько $244 тис. за курсом на поточний момент). Про це повідомив адміністратор пулу соло-майнерів Solo CK, який займає 13 місце у списку пулів з видобутку біткоїну та має частку в 0,22% у мережі криптовалюти.





Майнінг – це процес знаходження блоків у мережі криптовалюти, за який майнери отримують нагороду. На даний момент вона становить 6,25 BTC, кожні чотири роки це значення скорочується вдвічі. Цей процес називається “халвінг”. Наступний халвінг відбудеться 2024 року, в результаті нагорода скоротиться до 3,125 BTC. Також майнери одержують комісії за обробку транзакцій, що включаються до блоку.

Шанс на знаходження блоку одиночним майнером становив 1 із 20 тис., з урахуванням поточної складності мережі біткоїну. Майнер видобував криптовалюту наодинці як мінімум місяць, розповів представник Solo CK.