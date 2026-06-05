OnePlus може повернути 2K-екрани у флагмани та довести частоту до 240 Гц

OnePlus, схоже, не збирається зупинятися у гонитві за максимально плавними дисплеями. За даними інсайдера Digital Chat Station, компанія й надалі робитиме ставку на екрани з високою частотою оновлення, а в перспективі може перейти до панелей 2K із частотою до 240 Гц.

Найближчі флагмани бренду, ймовірно, ще використовуватимуть дисплеї з роздільною здатністю 1,5K. Очікується, що OnePlus 16 отримає екран із частотою 185 Гц, тоді як нинішній OnePlus 15 пропонує 165 Гц. Проте компанія вже розглядає наступний крок: якщо виробникам OLED-панелей вдасться поєднати 2K-роздільність із надвисокою частотою без помітних втрат для автономності, якості зображення та продуктивності, OnePlus може повернутися до 2K у майбутніх топових моделях.

Поки що 2K-дисплеї у смартфонах зазвичай обмежуються частотою близько 144 Гц, тому перехід до 185 або 240 Гц стане помітним технічним стрибком. Водночас користь від таких показників буде відчутною не для всіх: у месенджерах, браузері чи під час перегляду відео різниця зі 120 Гц навряд чи буде критичною. Найбільший сенс така технологія має для мобільного геймінгу, де важлива швидка реакція, плавна анімація та мінімальна затримка введення.

Не виключено, що першим смартфоном OnePlus із комбінацією 2K і надвисокої частоти оновлення стане вже OnePlus 17, який може вийти у 2027 році. Офіційно компанія ці плани поки не підтверджувала.