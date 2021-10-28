Redmi Note 11 нарешті вийшли: ціна та детальні характеристики

У Китаї відбувся захід із запуску нових смартфонів Redmi. Компанія представила відразу три пристрої: Note 11, Note 11 Pro та топовий Note 11 Pro+.





Апарати вийшли надто різними, китайці практично проігнорували стандартну модель, але серйозно прокачали Pro-версії. За деякими характеристиками вони перевершують актуальні флагмани, і, маючи адекватні ціни, цілком можуть стати світовими бестселерами.

Характеристики Redmi Note 11

Екран: 6,5 дюйми, IPS, Full HD+, 90 Гц, Gorilla Glass 5.

Процесор: MediaTek Dimensity 810, 6нм, 5G.

Оперативна пам’ять: 4, 6 чи 8 ГБ (LPDDR4x).

Постійна пам’ять: 128 чи 256 ГБ (UFS 2.1).

Основна камера: 50 Мп + 8 МП (надширококутний об’єктив) + 2 МП (датчик глибини).

Фронтальна камера: 16 Мп.

Акумулятор: 5000 мАг, 33 Вт.

Стандартний Note 11 – єдина модель серії із класичним IPS екраном, який оновлюється із частотою 90 Гц. У порівнянні з минулим поколінням покращили тільки процесор: 11-нанометровий Snapdragon 678 замінили на 6-нанометровий Dimensity 810. В іншому – це той самий смартфон, упакований у старий корпус із заокругленими гранями. Якщо, як і минулого року, базовий Note 11 випустять на глобальному ринку без NFC, оновленній буде виглядати зовсім беззубо.

Характеристики Redmi Note 11 Pro

Екран: 6,5 дюйми, AMOLED, Full HD+, 120 Гц (відгук 360 Гц), Gorilla Glass

Процесор: MediaTek Dimensity 920, 6нм, 5G.

Оперативна пам’ять: 6 чи 8 ГБ (LPDDR4x).

Пам’ять користувача: 128 або 256 ГБ (UFS 2.1).

Основна камера: 108 МП + 8 МП (надширококутний об’єктив) + 2 МП (макро) + 2 МП (датчик глибини).

Фронтальна камера: 16 Мп.

Акумулятор: 5160 мАг, 67 Вт.

А ось тут все набагато крутіше. Note 11 Pro отримав свіжий дизайн з рубаними гранями у стилі iPhone 13 та топовий AMOLED-екран. Це один із перших смартфонів на базі субфлагманського чіпа Dimensity 920, який набирає 500 000 балів у AnTuTu. Швидкість зарядки порівняно з попереднім поколінням зросла вдвічі до 67 Вт. Також з’явилися покращені стереодинаміки JBL, що підтримують Hi-Res та об’ємний звук Dolby Atmos.

Характеристики Redmi Note 11 Pro+

Екран: 6,5 дюйми, AMOLED, Full HD+, 120 Гц (відгук 360 Гц), Gorilla Glass

Процесор: MediaTek Dimensity 920, 6нм, 5G.

Оперативна пам’ять: 6 чи 8 ГБ (LPDDR4x).

Пам’ять користувача: 128 або 256 ГБ (UFS 2.1).

Основна камера: 108 МП + 8 МП (надширококутний об’єктив) + 2 МП (макро) + 2 МП (датчик глибини).

Фронтальна камера: 16 Мп.

Акумулятор: 4500 мАг, 120 Вт.

Від звичайної Pro-версії ця модель відрізняється лише ємністю акумулятора та підтримкою реактивної 120-ватної зарядки. Батарея відновлюється з 0 до 100% за рекордні 15 хвилин, причому адаптер живлення, що видає таку потужність, входить до комплекту постачання смартфона.

Всі версії Note 11 отримали 3.5-мм роз’єм для навушників, виділений слот під MicroSD, сканер відбитків пальців у кнопці включення та ІЧ-датчик. Працюють пристрої під керуванням Android 11 із фірмовою оболонкою MIUI 12.5

Ціна та дата виходу Redmi Note 11

Xiaomi запустила смартфони в Китаї, де вони вже доступні для попереднього замовлення та надійдуть у продаж з 1 листопада. Про вихід пристрою на глобальному ринку поки що нічого не відомо.

Ціна Redmi Note 11

4/128 ГБ – 187 $

6/128 ГБ – 203 $

8/128 ГБ – 234 $

8/256 ГБ – 265 $

Ціна Redmi Note 11 Pro

6/128 ГБ – 250 $

8/128 ГБ – 300 $

8/256 ГБ – 330 $

Ціна Redmi Note 11 Pro +