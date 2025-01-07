Huawei готує до виходу свою альтернативу Windows та Linux

Компанія Huawei готується представити свою першу настільну операційну систему HarmonyOS PC, запуск якої очікується в першій половині 2025 року. Ця інноваційна платформа підтримуватиме обрані додатки Windows, пропонуючи користувачам більшу гнучкість і функціональність. Примітно, що такий підхід різко контрастує з HarmonyOS NEXT для мобільних пристроїв, в якій повністю відсутня підтримка Android-додатків.

Ключові особливості та терміни виходу

HarmonyOS PC стане дебютом Huawei у сфері самостійної розробки програмного забезпечення для ПК. Система, випуск якої заплановано на початок 2025 року, як очікується, міститиме передові функції, а також сумісність із певним набором застосунків для Windows. Хоча не всі програми Windows підтримуватимуться, Huawei прагне забезпечити безперебійну роботу обраних додатків.

Крім забезпечення обмеженої сумісності з Windows, Huawei планує інвестувати в створення надійної екосистеми власних додатків для HarmonyOS PC. Ця стратегія повторює ту, що була використана для HarmonyOS NEXT, де компанія відмовилася від підтримки застосунків Android на користь власної екосистеми програмного забезпечення.

Платформа HarmonyOS уже отримала розвиток у мобільних пристроях Huawei. У 2023 році компанія запустила HarmonyOS NEXT разом зі смартфонами Mate 70 і Mate X6. Користувачі могли вибирати між двома версіями програмного забезпечення:

HarmonyOS 4.3 з підтримкою додатків для Android

HarmonyOS NEXT 5.0 з підтримкою лише рідних додатків.

Розширюючи свої амбіції в галузі операційних систем на ПК, компанія Huawei має намір ще більше розширити свою екосистему, зберігши при цьому сумісність з обраним програмним забезпеченням сторонніх виробників.