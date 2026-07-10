Google додав анімацію для Голанда після його феєрії на ЧС-2026

Користувачі Google, які шукають інформацію про норвезького нападника Ерлінга Голанда, тепер можуть побачити спеціальну анімацію. Так пошуковик відреагував на яскравий виступ футболіста на чемпіонаті світу 2026 року.

Після введення імені Erling Haaland у Google внизу сторінки з’являється незвична “пасхалка” — анімація з вікінгами, які виконують рухи веслування. Саме це святкування стало одним із символів збірної Норвегії на нинішньому мундіалі.

Голанд став героєм турніру

За останні тижні 25-річний форвард перетворився на одну з головних зірок чемпіонату світу. Голанд забив сім голів у чотирьох матчах і допоміг Норвегії вперше в історії вийти до чвертьфіналу світової першості.

Норвезька команда після перемог святкує у стилі “вікінгського веслування”: гравці сідають у ряд і синхронно імітують рухи веслами. Це швидко підхопили фанати, які повторюють жест на трибунах і в соцмережах.

Користувачі Google, які шукають інформацію про норвезького нападника Ерлінга Голанда, тепер можуть побачити спеціальну анімацію. Так пошуковик відреагував на яскравий виступ футболіста на чемпіонаті світу 2026 року.

Після введення імені Erling Haaland у Google внизу сторінки з’являється незвична “пасхалка” — анімація з вікінгами, які виконують рухи веслування. Саме це святкування стало одним із символів збірної Норвегії на нинішньому мундіалі.

Голанд став героєм турніру

За останні тижні 25-річний форвард перетворився на одну з головних зірок чемпіонату світу. Голанд забив сім голів у чотирьох матчах і допоміг Норвегії вперше в історії вийти до чвертьфіналу світової першості.

Норвезька команда після перемог святкує у стилі “вікінгського веслування”: гравці сідають у ряд і синхронно імітують рухи веслами. Це швидко підхопили фанати, які повторюють жест на трибунах і в соцмережах.

Сам Голанд також звернув увагу на нову функцію Google. У соцмережах він написав, що сьогодні вболівальникам варто зробити одну річ — пошукати його ім’я в Google.

Норвегія готується до матчу з Англією

Анімація з’явилася на тлі зростання популярності Голанда та збірної Норвегії під час ЧС-2026. Для країни цей турнір уже став історичним, адже команда дісталася стадії, на якій раніше ніколи не грала.

Ось так виглядає анімація в нижній частині екрана

Наступним суперником норвежців стане збірна Англії. Матч за вихід до півфіналу має відбутися 11 липня. Якщо Норвегія продовжить переможну серію, “вікінгське веслування” може стати одним із найвідоміших святкувань усього чемпіонату.

Сам Голанд також звернув увагу на нову функцію Google. У соцмережах він написав, що сьогодні вболівальникам варто зробити одну річ — пошукати його ім’я в Google.

Норвегія готується до матчу з Англією

Анімація з’явилася на тлі зростання популярності Голанда та збірної Норвегії під час ЧС-2026. Для країни цей турнір уже став історичним, адже команда дісталася стадії, на якій раніше ніколи не грала.

Наступним суперником норвежців стане збірна Англії. Матч за вихід до півфіналу має відбутися 11 липня. Якщо Норвегія продовжить переможну серію, “вікінгське веслування” може стати одним із найвідоміших святкувань усього чемпіонату.