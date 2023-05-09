Співзасновник Apple попередив про небезпеку штучного інтелекту в руках шахраїв

Співзасновник Apple Стів Возняк вважає, що в руках несумлінних людей генеративні нейромережі на кшталт ChatGPT можуть призвести до зростання шахрайської активності та дезінформації у мережі. Про це Возняк розповів у новому інтерв’ю виданню ВВС.

“ШІ настільки розумний, що відкритий для шахраїв, які хочуть обдурити вас, видаючи себе за інших”, – сказав Возняк.

За його словами, в обговорюваному контексті ШІ добрий тим, що вміє створювати текст, який «звучить дуже розумно». При цьому Возняк вважає, що слабкою стороною ШІ у спілкуванні з людьми залишаються емоції. Саме через те, що алгоритмам не вистачає емоцій, за словами Возняка, нейромережі ніколи не замінять людину.

Для того, щоб ШІ став безпечнішою технологією, уряд повинен ввести відповідальність за публікацію фейків, згенерованих алгоритмами. Також відповідальність за наслідки мають нести й IT-гіганти. При цьому Возняк сумнівається, що регулюючі органи все зроблять правильно.

«Я думаю, сили, які женуться за грошима, переможуть і цього разу, що досить сумно», – сказав Возняк.