Xiaomi Smart Band 11 вже на підході: перші дані натякають на схожість зі Smart Band 10

Xiaomi, схоже, готується до запуску нового покоління свого популярного фітнес-браслета. У сертифікаційних базах помітили одразу дві моделі з номерами M2616B1 та M2617B1. За попередніми даними, це можуть бути Xiaomi Smart Band 11 та Xiaomi Smart Band 11 NFC.

Офіційно компанія поки не розкриває ні назву пристрою, ні повний список характеристик. Втім, сама поява браслета у сертифікаційних документах зазвичай означає, що пристрій уже наближається до презентації.

Що вже відомо про Smart Band 11

Головна технічна деталь, яка з’явилася в мережі, — ємність акумулятора. Очікується, що Xiaomi Smart Band 11 отримає батарею на 233 мАг. Це стільки ж, скільки має актуальний Xiaomi Smart Band 10.

Поки що відомо небагато, але перші дані вказують на такі особливості:

у сертифікації помітили дві моделі;

одна з них може бути звичайною версією Smart Band 11;

друга, ймовірно, отримає NFC;

ємність акумулятора має залишитися на рівні 233 мАг;

офіційний анонс очікується у другій половині 2026 року;

Xiaomi поки не підтвердила нові функції пристрою.

Якщо ємність батареї справді не зміниться, це може означати, що Xiaomi зробить ставку не на збільшення автономності, а на інші покращення. Наприклад, на оновлені алгоритми відстеження здоров’я, точніші датчики, нові спортивні режими або покращення програмного забезпечення.

Чим може відрізнятися від Smart Band 10

Для порівняння, нинішній Xiaomi Smart Band 10 має 1,72-дюймовий AMOLED-дисплей, пікову яскравість 1500 ніт, понад 150 спортивних режимів і заявлену автономність до 21 дня. Також браслет підтримує моніторинг здоров’я, тренувань, сну та активності протягом дня.

Старша версія Xiaomi Smart Band 10 Pro отримала 1,74-дюймовий AMOLED-екран, вбудований GNSS, відстеження варіабельності серцевого ритму, підтримку Apple Health та автономність до 21 дня.

Тому від Smart Band 11 можна очікувати не революцію, а поступове оновлення. Найімовірніше, Xiaomi покращить точність вимірювань, додасть нові функції для тренувань і здоров’я, а також оновить інтерфейс.

Окреме питання — чи отримає звичайна версія глобальну підтримку NFC. Для багатьох користувачів саме можливість безконтактної оплати є однією з найважливіших функцій фітнес-браслета.

Поки що Xiaomi Smart Band 11 варто сприймати як пристрій, який уже близький до запуску, але ще не представлений офіційно. Більше деталей про дизайн, екран, сенсори та ціну має з’явитися ближче до презентації.