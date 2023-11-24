Діток за вуха не відтягнеш: простий рецепт млинців із сиром

Цей чудовий рецепт млинців з сиром та ягодами – безсумнівний хіт, особливо серед дітей. Секрет його привабливості криється в начинці, яка, безперечно, дуже смачна.

Опис рецепту

Приготуйте смачні млинці з сиром та ягодами прямо у себе на кухні. Процес включає в себе приготування млинцевого тіста, випікання млинців до досконалості, а потім додавання смачної начинки.

Інгредієнти

200 грамів кисломолочного сиру

2 яйця

100 грамів борошна

1 чайна ложка розпушувача

1 столова ложка цукру

100 грамів свіжих ягід (полуниця, малина, чорниця)

Приготування:

Почніть з розтирання сиру в мисці до кремоподібної консистенції. В іншій мисці збийте яйця з цукром до однорідної маси. З’єднати яєчну суміш з сирним пюре, добре перемішати. Поступово додайте борошно та розпушувач до сирно-яєчної суміші. Перемішуємо всі інгредієнти, поки суміш не стане рівномірно однорідною. Злегка змащуємо сковороду олією та розігріваємо її. Вилийте тісто на гарячу сковороду і смажте кожен млинець на середньому вогні, поки вони не стануть золотисто-коричневими з обох боків. Подавайте ці теплі, чудові млинці зі свіжими ягодами та сиропом на ваш вибір.

Цей рецепт перетворює прості інгредієнти на вишукані ласощі, які поєднують м’яку, пухнасту текстуру млинців з вершковою насиченістю сиру та солодким, терпким смаком ягід.