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Діток за вуха не відтягнеш: простий рецепт млинців із сиром

25.11.2023
Млинці

Цей чудовий рецепт млинців з сиром та ягодами – безсумнівний хіт, особливо серед дітей. Секрет його привабливості криється в начинці, яка, безперечно, дуже смачна.

Опис рецепту

Приготуйте смачні млинці з сиром та ягодами прямо у себе на кухні. Процес включає в себе приготування млинцевого тіста, випікання млинців до досконалості, а потім додавання смачної начинки.

Інгредієнти

  • 200 грамів кисломолочного сиру
  • 2 яйця
  • 100 грамів борошна
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • 1 столова ложка цукру
  • 100 грамів свіжих ягід (полуниця, малина, чорниця)
Млинець на сковорідці

Приготування:

  1. Почніть з розтирання сиру в мисці до кремоподібної консистенції.
  2. В іншій мисці збийте яйця з цукром до однорідної маси.
  3. З’єднати яєчну суміш з сирним пюре, добре перемішати.
  4. Поступово додайте борошно та розпушувач до сирно-яєчної суміші.
  5. Перемішуємо всі інгредієнти, поки суміш не стане рівномірно однорідною.
  6. Злегка змащуємо сковороду олією та розігріваємо її.
  7. Вилийте тісто на гарячу сковороду і смажте кожен млинець на середньому вогні, поки вони не стануть золотисто-коричневими з обох боків.
  8. Подавайте ці теплі, чудові млинці зі свіжими ягодами та сиропом на ваш вибір.

Цей рецепт перетворює прості інгредієнти на вишукані ласощі, які поєднують м’яку, пухнасту текстуру млинців з вершковою насиченістю сиру та солодким, терпким смаком ягід.

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25.11.2023
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