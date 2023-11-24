Діток за вуха не відтягнеш: простий рецепт млинців із сиром

Цей чудовий рецепт млинців з сиром та ягодами – безсумнівний хіт, особливо серед дітей. Секрет його привабливості криється в начинці, яка, безперечно, дуже смачна.
Опис рецепту
Приготуйте смачні млинці з сиром та ягодами прямо у себе на кухні. Процес включає в себе приготування млинцевого тіста, випікання млинців до досконалості, а потім додавання смачної начинки.
Інгредієнти
- 200 грамів кисломолочного сиру
- 2 яйця
- 100 грамів борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- 1 столова ложка цукру
- 100 грамів свіжих ягід (полуниця, малина, чорниця)
Приготування:
- Почніть з розтирання сиру в мисці до кремоподібної консистенції.
- В іншій мисці збийте яйця з цукром до однорідної маси.
- З’єднати яєчну суміш з сирним пюре, добре перемішати.
- Поступово додайте борошно та розпушувач до сирно-яєчної суміші.
- Перемішуємо всі інгредієнти, поки суміш не стане рівномірно однорідною.
- Злегка змащуємо сковороду олією та розігріваємо її.
- Вилийте тісто на гарячу сковороду і смажте кожен млинець на середньому вогні, поки вони не стануть золотисто-коричневими з обох боків.
- Подавайте ці теплі, чудові млинці зі свіжими ягодами та сиропом на ваш вибір.
Цей рецепт перетворює прості інгредієнти на вишукані ласощі, які поєднують м’яку, пухнасту текстуру млинців з вершковою насиченістю сиру та солодким, терпким смаком ягід.
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